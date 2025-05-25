Семейная пара российских шпионов получила гражданство и вид на жительство в Португалии

Мануэл Франсишку Штейнбрук Перейра и Адриана Каролина Кошта Силва Перейра занимались антикварным бизнесом в Рио-де-Жанейро. В 2018 году эта обычная, на первый взгляд, бразильская пара, переехала в Португалию. Но на самом деле все оказалось не так просто: эти двое принадлежали к самой сложной категории российских шпионов, известных как "нелегалы": люди, которые тратят годы на создание новой личности, так называемой "легенды", на языке разведки, которая позволяет им вести обычную жизнь, не вызывая подозрений, и которые могут оставаться неактивными десятилетиями, пока не придет время начать собирать информацию для Москвы.

Их настоящие имена - Владимир Александрович Данилов и Екатерина Леонидовна Данилова - были раскрыты в ходе расследования Федеральной полиции Бразилии, которое проводилось в течение трех лет после вторжения в Украину и было обнародовано на этой неделе газетой The New York Times. Согласно отчету американского издания, в течение нескольких лет Россия использовала Бразилию в качестве платформы для подготовки этих элитных сотрудников разведки, бравших себе бразильские имена, чтобы создать реальную историю, которая позволила бы им остаться незамеченными. Они создавали компании, имели работу, друзей, отношения, женились и путешествовали по разным странам.

О жизни двух российских шпионов в Португалии, куда они прибыли в 2018 году, известно немного. Но когда бразильские службы сообщили об их присутствии в Португалии в 2022 году, SIS (португальская спецслужба) немедленно начала отслеживать их путь. Вскоре выяснилось, что "Мануэл Перейра" успел получить португальское гражданство, поскольку, согласно бразильскому свидетельству о рождении, он был сыном отца-португальца, что давало ему право подать заявление на получение национального паспорта. Благодаря этому его жена впоследствии получила вид на жительство. Португальские спецслужбы считают, что целью было создать прикрытие, чтобы они могли действовать как граждане страны, как у себя дома, так и за рубежом.

Способ, с помощью которого "нелегалы" выстраивают свою личность, хорошо известен национальным спецслужбам. Эти шпионы пользуются настоящими документами. Они даже регистрируют детей, которые никогда не рождались, чтобы использовать их личность в будущем. "Русские планируют все на десятилетия вперед", - рассказал Euronews источник в спецслужбе.

Два российских шпиона несколько раз въезжали и выезжали из Португалии, пока не покинули страну навсегда. Первой в Россию вернулась женщина. Ее муж последовал за ней позже. "Как только они были идентифицированы, SIS направила необходимую информацию властям, а именно Институту регистрации и нотариата, для аннулирования национальных документов", - объясняет источник в разведывательной службе.

SIS была одной из восьми спецслужб, которые совместно работали над публичным разоблачением этой сети нелегалов. Расследование Федеральной полиции Бразилии началось в апреле 2022 года, когда ЦРУ предупредило бразильские и голландские власти о том, что "нелегал" из ГРУ, российской военной разведки, готовится начать стажировку в Международном уголовном суде в Гааге, одновременно с началом расследования военных преступлений России, совершенных в Украине и Грузии в 2008 году.

Шпион, учившийся в университетах Дублина и Вашингтона, путешествовал под бразильским паспортом Виктора Мюллера Феррейры. Но на самом деле его звали Сергей Черкасов. Когда в апреле 2022 года он отправился в Гаагу, его не пустили в страну и отправили обратно в Бразилию, где он был арестован по подозрению в использовании поддельных документов. При себе у него была записка на португальском языке с орфографическими ошибками, в которой подробно описывалась его личность для прикрытия. Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Как и у Мануэла Перейры, одного из разоблаченных сейчас российских шпионов, в документах Виктора Мюллера Феррейры были указаны настоящие данные предполагаемого португальского отца. Расследование, проведенное журналом Sábado в августе 2022 года, показало, что это был Жулио Ж. Э. Феррейра, гражданин, родившийся в Лоренсу-Маркише (ныне Мапуту) в 1967 году. Он жил в районе Сетубал, где, согласно национальным документам, в последний раз обновлял свое удостоверение личности в 2002 году. Затем он исчез. Его брат, с которым журналисты связались по телефону, был поражен случившимся. "Я не видел Жулио 20 лет", - сказал Карло Феррейра.

Власти считают, что в первом десятилетии XXI века Жулио Феррейра отправился в Бразилию, где и обосновался. Именно там российским спецслужбам удалось присвоить его данные, чтобы создать прикрытие для нелегала. Так Сергей Черкасов стал Виктором Мюллером Феррейрой.

(Имиджевое фото.)