Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Семейная пара российских шпионов получила гражданство и вид на жительство в Португалии

Euronews 25 мая, 2025 12:18

Важно 0 комментариев

С виду обычная пара переселенцев из Бразилии, обосновавшихся в Португалии, оказалась дуэтом российских шпионов.

Мануэл Франсишку Штейнбрук Перейра и Адриана Каролина Кошта Силва Перейра занимались антикварным бизнесом в Рио-де-Жанейро. В 2018 году эта обычная, на первый взгляд, бразильская пара, переехала в Португалию. Но на самом деле все оказалось не так просто: эти двое принадлежали к самой сложной категории российских шпионов, известных как "нелегалы": люди, которые тратят годы на создание новой личности, так называемой "легенды", на языке разведки, которая позволяет им вести обычную жизнь, не вызывая подозрений, и которые могут оставаться неактивными десятилетиями, пока не придет время начать собирать информацию для Москвы.

Их настоящие имена - Владимир Александрович Данилов и Екатерина Леонидовна Данилова - были раскрыты в ходе расследования Федеральной полиции Бразилии, которое проводилось в течение трех лет после вторжения в Украину и было обнародовано на этой неделе газетой The New York Times. Согласно отчету американского издания, в течение нескольких лет Россия использовала Бразилию в качестве платформы для подготовки этих элитных сотрудников разведки, бравших себе бразильские имена, чтобы создать реальную историю, которая позволила бы им остаться незамеченными. Они создавали компании, имели работу, друзей, отношения, женились и путешествовали по разным странам.

О жизни двух российских шпионов в Португалии, куда они прибыли в 2018 году, известно немного. Но когда бразильские службы сообщили об их присутствии в Португалии в 2022 году, SIS (португальская спецслужба) немедленно начала отслеживать их путь. Вскоре выяснилось, что "Мануэл Перейра" успел получить португальское гражданство, поскольку, согласно бразильскому свидетельству о рождении, он был сыном отца-португальца, что давало ему право подать заявление на получение национального паспорта. Благодаря этому его жена впоследствии получила вид на жительство. Португальские спецслужбы считают, что целью было создать прикрытие, чтобы они могли действовать как граждане страны, как у себя дома, так и за рубежом.

Способ, с помощью которого "нелегалы" выстраивают свою личность, хорошо известен национальным спецслужбам. Эти шпионы пользуются настоящими документами. Они даже регистрируют детей, которые никогда не рождались, чтобы использовать их личность в будущем. "Русские планируют все на десятилетия вперед", - рассказал Euronews источник в спецслужбе.

Два российских шпиона несколько раз въезжали и выезжали из Португалии, пока не покинули страну навсегда. Первой в Россию вернулась женщина. Ее муж последовал за ней позже. "Как только они были идентифицированы, SIS направила необходимую информацию властям, а именно Институту регистрации и нотариата, для аннулирования национальных документов", - объясняет источник в разведывательной службе.

 SIS была одной из восьми спецслужб, которые совместно работали над публичным разоблачением этой сети нелегалов. Расследование Федеральной полиции Бразилии началось в апреле 2022 года, когда ЦРУ предупредило бразильские и голландские власти о том, что "нелегал" из ГРУ, российской военной разведки, готовится начать стажировку в Международном уголовном суде в Гааге, одновременно с началом расследования военных преступлений России, совершенных в Украине и Грузии в 2008 году.

Шпион, учившийся в университетах Дублина и Вашингтона, путешествовал под бразильским паспортом Виктора Мюллера Феррейры. Но на самом деле его звали Сергей Черкасов. Когда в апреле 2022 года он отправился в Гаагу, его не пустили в страну и отправили обратно в Бразилию, где он был арестован по подозрению в использовании поддельных документов. При себе у него была записка на португальском языке с орфографическими ошибками, в которой подробно описывалась его личность для прикрытия. Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Как и у Мануэла Перейры, одного из разоблаченных сейчас российских шпионов, в документах Виктора Мюллера Феррейры были указаны настоящие данные предполагаемого португальского отца. Расследование, проведенное журналом Sábado в августе 2022 года, показало, что это был Жулио Ж. Э. Феррейра, гражданин, родившийся в Лоренсу-Маркише (ныне Мапуту) в 1967 году. Он жил в районе Сетубал, где, согласно национальным документам, в последний раз обновлял свое удостоверение личности в 2002 году. Затем он исчез. Его брат, с которым журналисты связались по телефону, был поражен случившимся. "Я не видел Жулио 20 лет", - сказал Карло Феррейра.

Власти считают, что в первом десятилетии XXI века Жулио Феррейра отправился в Бразилию, где и обосновался. Именно там российским спецслужбам удалось присвоить его данные, чтобы создать прикрытие для нелегала. Так Сергей Черкасов стал Виктором Мюллером Феррейрой.

(Имиджевое фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:15 25.05.2025
«Лучший соус для меня — сальса. С ним я готова съесть всё, что угодно!»
Sfera.lv 3 часа назад
Rail Baltica становится все менее экономическим и все более военным проектом?
Sfera.lv 3 часа назад
Омбудсмен Янсон о слухах про пьянство: «Не было ситуаций, когда у меня дрожали руки»
Bitnews.lv 2 дня назад
Таксист смотрел хоккей, угрожал пистолетом, устроил аварию
Bitnews.lv 2 дня назад
Проливная неделя: дожди, вода и редкое солнце
Bitnews.lv 2 дня назад
Дания поднимает пенсионный возраст до 70 лет
Bitnews.lv 2 дня назад
Минюст рассматривает строительство новой тюрьмы для женщин
Bitnews.lv 2 дня назад
Дождь иссякнет к полудню
Bitnews.lv 2 дня назад

Депутат Сейма Таварс привел веский аргумент, зачем в Латвии надо знать русский

Важно 13:28

Важно 0 комментариев

В беседе о статусе русского языка в школах на телеканале TV24 в эфире программы Ziņu TOP депутат Сейма и председатель фракции Объединенного списка Эдгар Таварс заявил о необходимости оценить возможности педагогов и их наличие, а также подчеркнул, что знание русского языка в обществе может быть важно в том числе и по соображениям безопасности.

В беседе о статусе русского языка в школах на телеканале TV24 в эфире программы Ziņu TOP депутат Сейма и председатель фракции Объединенного списка Эдгар Таварс заявил о необходимости оценить возможности педагогов и их наличие, а также подчеркнул, что знание русского языка в обществе может быть важно в том числе и по соображениям безопасности.

Читать
Загрузка

Крестьянский Сейм: из-за погоды в Латвии сгнила часть посеянных бобов и гороха; быть ли неурожаю?

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Об этом сообщил агентству LETA председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Об этом сообщил агентству LETA председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Читать

Вышла в свет книга Станислава Рубинчика о Риге и ее истории; издание переработано и обновлено

Важно 13:02

Важно 0 комментариев

Издательство Zvaigzne ABC выпустило на латышском языке переработанную и обновленную книгу Станислава Рубинчика "Сказки о Старой Риге и другие истории воробья Ричи" - под таким названием она известна старшему поколению. В переводе книга называется Pasakas par Rīgu jeb ko pastāstīja zvirbulis Čiris. Книгу иллюстрировала Яна Рубинчик.

Издательство Zvaigzne ABC выпустило на латышском языке переработанную и обновленную книгу Станислава Рубинчика "Сказки о Старой Риге и другие истории воробья Ричи" - под таким названием она известна старшему поколению. В переводе книга называется Pasakas par Rīgu jeb ko pastāstīja zvirbulis Čiris. Книгу иллюстрировала Яна Рубинчик.

Читать

В продаже в Латвии, возможно, появятся новые препараты для лечения сахарного диабета II типа

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

Читать

Две напряженные недели укрепили позиции России, но мир в Украине ближе не стал

Важно 12:27

Важно 0 комментариев

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России: 

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России: 

Читать

Минобороны Финляндии: ВС РФ сопровождают «теневые танкеры»

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

Читать