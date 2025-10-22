Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

© LETA 22 октября, 2025 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

В начале октября Эстония временно закрыла движение на своей восточной границе вдоль так называемого Саатсеского сапога, поскольку пограничники заметили на российской стороне необычно большое передвижение военных. Саатсеский сапог - это выступ российской территории, который простирается на территорию Выруского уезда Эстонии. Через него проходит километровый участок дороги, которым эстонцы пользуются, чтобы избежать объезда. Эстония опубликовала видео, на котором запечатлены семь вооруженных людей, стоящих на дороге.

Комментируя ситуацию, Пуданс сказал агентству ЛЕТА, что, с одной стороны, Россия ничего не нарушила, поскольку вооруженные люди находились на российской территории. В то же время ситуацию можно рассматривать как провокацию, поскольку она отличается от повседневных ситуаций.

"Если это сознательная провокация, то они [Россия] достигли своей цели. Семь человек по их сторону границы поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО. Это неправильно. Если мы будем так "сжигать" наше внимание, мы можем упустить то, что нам действительно нужно заметить. Чего они добиваются? Реагируем ли мы на малейшее подобное нарушение статьей 4 Договора НАТО? Это принизило бы суть этой статьи, и Россия вполне могла бы быть довольна тем, что она вызывает большой эффект небольшими действиями, а мы идем в неверном направлении", - сказал командующий НВС.

В то же время Пуданс подчеркнул, что разработаны планы действий на случай появления группы неопознанных людей на латвийской стороне границы. Командующий также сослался на положение закона о национальной безопасности, согласно которому угрожающая государству ситуация, вызванная военными действиями, - это незаконные иностранные военные действия против Латвии, в том числе незаконный въезд или нахождение на территории Латвии воинских формирований или формирований без опознавательных знаков.

Пуданс также напомнил, что Латвия уже четвертый год сталкивается с организованным Белоруссией давлением нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе и что по ту сторону границы были замечены вооруженные белорусские военнослужащие.

"Наш план - продолжать наблюдение за ними, чтобы понять, какие цели они преследуют", - добавил Пуданс.

На вопрос о том, какие сценарии Россия может развернуть в обозримом будущем, учитывая продолжающуюся войну в Украине и гибридную угрозу Западу, Пуданс ответил, что латвийские службы регулярно анализируют ситуации, выявленные до сих пор как на границах Балтии, так и в других странах мира, чтобы предугадать возможные сценарии развития событий.

В то же время Пуданс не стал отрицать, что преимущество России как нападающего заключается в том, чтобы найти новый способ, который мы не предусмотрели, а небольшие диверсии трудно предвидеть, но легко организовать.

"Беспилотники, киберпространство, информационное пространство - это места, где легко проводить такие акции. Это, в свою очередь, создает большой резонанс на нашей стороне. Возможно, цель не столько в том, чтобы проверить наши процедуры реагирования, сколько в том, чтобы взбудоражить нашу общественность и запугать ее, чтобы мы потеряли поддержку населения, а население, например, не поддержало бы увеличение оборонного бюджета", - сказал командующий НВС.

Обновлено: 19:55 22.10.2025
Франция: «родственник» Лувра
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: отменили утренние рейсы к соседям
Sfera.lv 2 часа назад
Пассажиропоток в аэропорту Риги за девять месяцев остался на уровне прошлого года
Bitnews.lv 4 часа назад
Арендаторы не взяли в аренду индустриальный парк в Латгалии
Bitnews.lv 4 часа назад
Ринкевич призвал медиков и министра здравоохранения продолжить переговоры
Bitnews.lv 4 часа назад
Швеция: меньше не бывает!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: главное для чиновников — учёт и контроль; ваших денег…
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: самая быстрая электронная коммерция — а вы говорите, они медленные…
Sfera.lv 10 часов назад

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

