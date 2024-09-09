Секреты чистоты и экономии Реклама 9 сентября, 2024 15:14 Реклама

Scanpix

Как убрать свое жилище быстро, качественно, с хорошим настроением и с выгодой по деньгам? Предлагаем несколько таких советов -- попробуйте и ощутите пользу.

1. Убирать хлам по одной бумажке долго и неэффективно -- намного удобней взять в руки пакет для мусора и пройтись с ним по всем комнатам, по пути собирая все лишнее. Это простое действие наряду с сортировкой позволит в рекордные сроки справиться с вещевыми завалами, привести в порядок дом.

2. Перестаньте тереть все одной ветошью! Сегодня можно купить набор тряпок и салфеток, которые предназначены для чистки разных поверхностей, включая стекла и зеркала. Набор таких волшебных тряпочек поможет эффективно (вы удивитесь результату!) провести уборку любых масштабов результативно и быстро. Кстати, существуют специальные тряпки, которые удерживают больше грязи, не электризуются, бережно относятся к поверхностям.

Ловите момент -- сейчас (и до 16 сентября) в магазинах Maxima Latvija умные тряпки и салфетки для уборки, специальные перчатки для рук, роллеры для снятия грязи и пыли с текстиля, насадки на щетки для мытья полов можно приобрести со скидкой 40 процентов.

3. В борьбе за чистоту используйте функциональный инструмент -- сегодня есть швабры, с помощью которых в считанные минуты можно убрать в углах, под диванами, шкафами, в других труднодоступных местах. Насадки к таким изделиям нередко изготавливаются из специальных износостойких материалов (микроволокна), которые препятствуют развитию бактерий.

Возьмите на заметку, что до 16 сентября качественный комплект для уборки Turbo Cleaning с системой отжима немецкой компании Vileda в рамках предложения Maxima Latvija стоит 29,99 евро вместо 59,99 евро. Хотя бы посмотрите на это чудо!

4. Чтобы в доме было чисто, вам нужны помощники -- грязеудерживающие агенты, а еще проще -- барьерные коврики. Если разместить их в прихожей, то они примут на себя львиную долю грязи с улицы. Их применение, подсчитали ученые, позволяет задержать до 80 процентов пыли, песка и земли.

5. Выберите наконец инновационные моющие средства, которые сделают за вас две трети работы!

В торговле большой выбор средств премиум-класса для чистки плитки, духовки, ванной и унитаза. С ними туалет и санузел будут блестеть, как в номере дорогого отеля. И опять совет: в Maxima Latvija в честь Дней чистоты такие средства бытовой химии можно приобрести со скидками от 30 до 50 процентов, что очень облегчает процесс их приобретения. Главное, не торопитесь -- выбирайте именно то, что надо. Или универсальные средства, которые имеют широкий спектр действия.

Совет. Понятно, что вымыть унитаз в туалете до работы мало кто успевает. Утром залейте в него средство для чистки, а вечером быстро почистите ершиком.

Большая стирка

Чтобы стирка не отнимала много времени, а пятна выводились легким движением руки, нужно знать некоторые очень важные правила.

1. Перед стиркой большинство из нас сортируют грязные вещи по цвету и типу ткани. Оказывается, сортировать нужно по этикеткам -- точнее, по тому, что на них написано про стирку, а уж потом по цветам и по типу ткани. Это первый залог успешной стирки.

2. Надо проверить карманы одежды, чтобы не выстирать вместе с ней конфеты, деньги, врачебные рецепты, документы...

3. Перед стиркой нужно обязательно застегнуть на одежде все молнии, пуговицы, заклепки и липучки. Это сохранит их неприкосновенность.

4. Перед погружением в стиральную машину вещи нужно вывернуть наизнанку. Остатки порошка не будут оседать в швах одежды. Белье будет лучше выполаскиваться.

5. Стиральные порошки лучше всего подходят для длительной стирки при температуре от +40° С.

6. Гели наилучшим образом проявляют себя при быстрой ежедневной стирке, будь то ручная или машинная, а также эффективно работают при низких температурах. Так, к примеру, гели очень хороши для использования на быстрых и супербыстрых режимах стиральных машин (15-30 минут). Все дело в том, что гель быстро проникает в структуру ткани и быстро выполаскивается.

(!) Учитывая высокую вязкость гелей, некоторые производители рекомендуют заливать их непосредственно в барабан, так как из отсеков машины он стекает медленно вплоть до режима полоскания, чем ухудшает качество стирки.

7. Лучший вариант -- различные моющие гели и средства для стирки: для деликатных изделий, с эффектом сохранения цвета, для белых и отдельно черных вещей. Это сильно повысит качество стирки. При этом надо постоянно иметь в запасе универсальное моющее средство, которое подходит для всех случаев. Например, такое как Kastanis Efekts (Spodrība) для стиральных машин, которое подойдет даже для деликатной стирки изделий из шерсти, шелка и синтетики. В Дни чистоты в Maxima Latvija скидка на все моющие средства Kastanis -- до 50 процентов. Такая же мегаакция до 16 сентября -- для моющих средств Neutral, Mayeri, Perwoll, Lovela Baby.

НЕ ПРОПУСТИ ДНИ ЧИСТОТЫ!

В Дни чистоты с 3 по 16 сентября в Maxima Latvija со скидками от 30 до 50 процентов предлагается практически все, что нужно для стирки белья и уборки дома, включая беспроводные пылесосы и традиционный мощнейший пылегрязепоглотитель -- пылесос Kärcher (64,99 вместо 129,99 евро)! Многих наверняка также заинтересуют еще две нужные в быту вещи: прекрасный классический утюг Tefal (39,99 евро вместо 69,99 евро) и паровой утюг Tefal DT2020E1 (29,99 вместо 59,99 евро).

Приходите, покупайте, получайте удовольствие! Не забудьте взять с собой карту лояльности Paldies.

Подробная информация: maxima.lv.