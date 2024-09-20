Секрет, известный всем: пять женщин рассказали об изнасилованиях главой универмага Harrods Мохаммедом Аль-Файедом

Би-би-си выслушала показания более 20 бывших сотрудниц, которые утверждают, что миллиардер, умерший в прошлом году в возрасте 94 лет, подвергал их сексуальному насилию, в том числе изнасилованиям.

В документальном фильме и подкасте «Аль-Файед: хищник в Harrods» собраны свидетельства того, что в то время, когда Мохаммед Аль-Файед владел магазином, Harrods не только не вмешался, но и помогал скрыть обвинения в насилии.

Нынешние владельцы Harrods заявили, что «совершенно потрясены» обвинениями и бездействием в отношении жертв, за что магазин искренне извинился.

«Паутина коррупции и злоупотреблений в этой компании была невероятной и очень мрачной», — говорит адвокат Брюс Драммонд, представляющий интересы нескольких женщин.

Инциденты произошли в Лондоне, Париже, Сен-Тропе и Абу-Даби.

«Я дала понять, что не хочу, чтобы это происходило. Я не давала согласия. Я просто хотела, чтобы все закончилось», — говорит одна из женщин, утверждающая, что Файед изнасиловал ее в своей квартире на Парк-Лейн в Лондоне.

Другая женщина говорит, что была подростком, когда он изнасиловал ее по адресу в лондонском районе Мейфэр.

«Мохаммед Аль-Файед был чудовищем, сексуальным хищником без всяких моральных принципов», — говорит она, добавляя, что все сотрудники Harrods были его «игрушками».

«Мы все были так напуганы. Он активно культивировал страх. Если он говорил „прыгайте“, сотрудники спрашивали „как высоко“».

Файед сталкивался с обвинениями в сексуальных домогательствах еще при жизни, но нынешние обвинения беспрецедентны по масштабу и серьезности. Би-би-си считает, что его жертвами могло стать гораздо больше женщин.

«Файед был мерзким»

Предпринимательская карьера Файеда началась на улицах Александрии в Египте, где он продавал прохожим шипучие напитки. Но завести нужные связи и построить бизнес-империю ему помогла женитьба на сестре саудовского миллионера-торговца оружием.

В 1974 году он переехал в Великобританию. Файед возглавил Harrods в 1985 году будучи уже известным общественным деятелем. В 1990-х и 2000-х годах он регулярно появлялся в качестве гостя на телевизионных и развлекательных шоу в прайм-тайм.

Сын Файеда Доди погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Уэльской Дианой в 1997 году.

Новому поколению Мохаммед Аль-Файед стал известен благодаря двум последним сериям сериала «Корона» (The Crown) на Netflix.

Новому поколению Мохаммед Аль-Файед стал известен благодаря двум последним сериям сериала «Корона» (The Crown) на Netflix.

Но женщины, с которыми мы побеседовали, говорят, что его образ приятного и общительного человека был далек от правды.

Некоторые женщины отказались или частично отказались от своего права на анонимность, чтобы рассказать о произошедшем с ними на камеру, и Би-би-си согласилась не использовать их фамилии. Другие предпочли остаться неназванными. Собранные вместе, их свидетельства раскрывают картину хищнического поведения и сексуальных домогательств со стороны Файеда.

Владелец Harrods регулярно обходил огромные торговые залы своего роскошного универмага и высматривал молодых сотрудниц, которые казались ему привлекательными, а затем переводил их на работу в свой офис наверху, рассказали нам бывшие сотрудники, как мужчины, так и женщины.

Домогательства происходили в офисах Harrods, в лондонской квартире Файеда или во время зарубежных поездок — часто в Париже, в отеле Ritz, который также принадлежал ему, или на его близлежащей вилле Windsor.

«Он изнасиловал меня»

Рэйчел — это не ее настоящее имя — работала личным помощником в Harrods в 1990-х годах.

Однажды вечером после работы, по ее словам, ее вызвали в его роскошные апартаменты, расположенные в большом доме на Парк-Лейн с видом на лондонский Гайд-парк. Здание охранялось сотрудниками службы безопасности, на его территории даже находился офис, в котором работали сотрудники Harrods.

Рэйчел рассказывает, что Файед попросил ее сесть на кровать, а затем положил руку ей на ногу, давая понять, чего он хочет.

«Я помню, как чувствовала его тело на себе, его вес. Я просто слышала, как он издает эти звуки. И… просто уходила куда-то в себя».

«Он изнасиловал меня».

Би-би-си поговорила с 13 женщинами, которые утверждают, что Файед подверг их сексуальному насилию в доме 60 на Парк-Лейн. Четыре из них, включая Рэйчел, утверждают, что были изнасилованы.

София, которая утверждает, что подверглась сексуальному насилию, описала всю ситуацию как безвыходный кошмар.

«Я не могла уехать. У меня не было дома, куда я могла бы вернуться, мне нужно было платить за квартиру, — говорит она. — Я знала, что должна пройти через это, но не хотела. Это было ужасно, и в голове у меня все смешалось».

Секрет, известный всем

«Я знал об этом, когда работал в магазине», — говорит менеджер отдела Harrods с 1994 по 2004 год Тони Лиминг. Это «даже не было секретом», вспоминает Лиминг, который говорит, что не слышал о более серьезных обвинениях в нападениях или изнасилованиях.

«Я думаю, что если я знал, то все знали. Простите, но любой, кто говорит, что не знал, лжет».

Показания Тони Лиминга подтверждают бывшие сотрудники службы безопасности Файеда.

«Мы знали, что он очень сильно интересовался молодыми девушками», — говорит Имон Койл, который начал работать в Harrods в 1979 году в качестве детектива магазина, а затем стал заместителем директора по безопасности в 1989-95 годах.

Тем временем Стив, который не хочет, чтобы мы использовали его фамилию, работал на миллиардера в 1994-95 годах. Он рассказал нам, что сотрудники службы безопасности «знали, что с некоторыми сотрудницами Harrods и офиса на Парк-Лейн происходят определенные вещи».

Многие из женщин рассказали Би-би-си, что, когда они начинали работать непосредственно на Файеда, они должны были пройти медицинское обследование, включая инвазивные осмотры половых органов, которые проводили врачи.

По словам женщин, это преподносилось как бонус, но многие не видели своих результатов — хотя их отправляли Файеду.

«Никому нет смысла знать, какое у меня сексуальное здоровье, если только вы не планируете с кем-то переспать, сейчас меня от этого озноб берет», — говорит Кэтрин, которая в 2005 году работала помощником руководителя Harrods.

«Культура страха»

Все женщины, с которыми мы беседовали, рассказали, что чувствовали себя запуганными на работе, из-за чего им было трудно высказаться.

Сара — это не настоящее имя — объяснила: «Определенно, во всем магазине существовала культура страха — от низов и до самых высокопоставленных лиц».

Другие рассказали нам, что, по их мнению, телефоны в Harrods прослушивались, а женщины боялись говорить друг с другом о жестоком обращении Файеда, опасаясь, что их снимают скрытые камеры.

Бывший заместитель директора по безопасности Имон Койл подтвердил это, объяснив, что частью его работы было прослушивание кассет с записями звонков. По его словам, камеры, способные вести запись, были установлены по всему магазину, в том числе в кабинетах руководителей.

«Он [Файед] прослушивал всех, кого хотел прослушивать».

В своем заявлении Harrods сообщила Би-би-си, что эти действия совершал человек, «намеревавшийся злоупотреблять своей властью», и что компания осуждает это самым решительным образом.

«Сегодняшний Harrods — это совсем другая организация, чем та, которой владел и управлял Аль-Файед с 1985 по 2010 год. Она стремится поставить благополучие наших сотрудников во главу угла».

Адвокаты, представляющие интересы некоторых из женщин, с которыми мы беседовали, — Брюс Драммонд и Дин Армстронг из Королевского Совета — утверждают, что универмаг нес ответственность за опасную систему работы.

«Любое место работы обязано обеспечивать безопасность своих сотрудников. Без сомнения, компания подвела этих женщин», — говорит Драммонд.

«Вот почему мы вмешались. Потому что они не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Они сделали все наоборот. Они способствовали этому».

«Мы утверждаем, что со стороны старших сотрудников Harrods были явные попытки замять это дело», — говорит Дин Армстронг.

Многие женщины рассматривают возможность подачи иска против Harrods.

Адвокат Мария Мулла, которая также входит в юридическую команду, представляющую интересы некоторых женщин, говорит, что клиентки обращаются в суд только сейчас, потому что раньше они «совершенно не хотели» говорить об этом.

«Они хотят стать частью этого движения, чтобы привлечь людей к ответственности за то, что с ними произошло, и попытаться сделать так, чтобы подобные вещи не повторялись в будущем с их собственными детьми и детьми их детей».

В Harrods заявили Би-би-си: «С тех пор как в 2023 году появилась новая информация об исторических обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны Аль-Файеда, нашей приоритетной задачей стало урегулирование исков в кратчайшие сроки. Этот процесс по-прежнему доступен для всех нынешних и бывших сотрудников Harrods».

«Хотя мы не можем исправить прошлое, мы полны решимости поступить правильно как организация, руководствуясь ценностями, которых мы придерживаемся сегодня, и гарантируя, что подобное поведение никогда не повторится в будущем».

Парижский отель Ritz заявил, что «решительно осуждает все формы поведения, которые не соответствуют ценностям заведения».

После смерти Файеда его состояние, по неподтвержденным данным, превышало 1 млрд фунтов. Но, по словам пострадавших женщин, не деньги побудили их высказаться.

«Я столько лет молчала, не высказывалась, — говорит Джемма, — и я надеюсь, что разговор об этом поможет. Я надеюсь, что мой рассказ сейчас кому-то поможет. Для нас всех это может быть улучшением и исцелением».