Сейм закрывает осеннюю сессию и уходит на двухнедельные каникулы

Подлинное ощущение рождественских и новогодних праздников приходит только с появлением в доме елки. И тогда наступает радостный момент: украшение ее игрушками, чему так радуются дети. Но и взрослым запах лесной красавицы навевает воспоминания беззаботного детства, когда родители были молодыми, а ты ждал подарков. Поэтому каждый год в декабре наступает время, когда открываются елочные базары, а AS Latvijas valsts meZi (LVM) приглашает срубить в своих лесах одну елочку. Не стал исключением и нынешний год. Однако здесь важно соблюдать определенные условия.