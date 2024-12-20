Сейм закрывает осеннюю сессию и уходит на двухнедельные каникулы

Зимняя сессия Сейма начнется 7 января следующего года.
Очередных сессий парламента в году три: осенняя, зимняя и весенняя. В период между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.
Сегодня Сейм завершает свою осеннюю сессию и уходит на перерыв более чем на две недели.
Зимняя сессия Сейма начнется 7 января следующего года.
Очередных сессий парламента в году три: осенняя, зимняя и весенняя. В период между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.
Наступающий год обещает быть сложным как на международной арене, так и в вопросах безопасности Латвии. Руководитель Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Томс Ростокс в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 напомнил, что 2024 год был отмечен двумя крупными событиями: войной в Украине и президентскими выборами в США. Влияние этих событий распространится на более широкий глобальный контекст, создавая нестабильность и новые вызовы безопасности в 2025 году.
Наступающий год обещает быть сложным как на международной арене, так и в вопросах безопасности Латвии. Руководитель Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Томс Ростокс в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 напомнил, что 2024 год был отмечен двумя крупными событиями: войной в Украине и президентскими выборами в США. Влияние этих событий распространится на более широкий глобальный контекст, создавая нестабильность и новые вызовы безопасности в 2025 году.
В четверг в Риге водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В четверг в Риге водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В прошлую субботу на Домской площади в Риге вновь открылась диджейская будка благотворительного марафона Dod pieci от Latvijas Radio 5. Суть акции - обмен пожертвований, начиная с 5 евро, на свою любимую песню.
В прошлую субботу на Домской площади в Риге вновь открылась диджейская будка благотворительного марафона Dod pieci от Latvijas Radio 5. Суть акции - обмен пожертвований, начиная с 5 евро, на свою любимую песню.
Подлинное ощущение рождественских и новогодних праздников приходит только с появлением в доме елки. И тогда наступает радостный момент: украшение ее игрушками, чему так радуются дети. Но и взрослым запах лесной красавицы навевает воспоминания беззаботного детства, когда родители были молодыми, а ты ждал подарков. Поэтому каждый год в декабре наступает время, когда открываются елочные базары, а AS Latvijas valsts meZi (LVM) приглашает срубить в своих лесах одну елочку. Не стал исключением и нынешний год. Однако здесь важно соблюдать определенные условия.
Подлинное ощущение рождественских и новогодних праздников приходит только с появлением в доме елки. И тогда наступает радостный момент: украшение ее игрушками, чему так радуются дети. Но и взрослым запах лесной красавицы навевает воспоминания беззаботного детства, когда родители были молодыми, а ты ждал подарков. Поэтому каждый год в декабре наступает время, когда открываются елочные базары, а AS Latvijas valsts meZi (LVM) приглашает срубить в своих лесах одну елочку. Не стал исключением и нынешний год. Однако здесь важно соблюдать определенные условия.
Во вторник стало известно, что Янис Тимма ушел из жизни. Только что расставшийся с Анной Седоковой баскетболист наложил на себя руки.
Во вторник стало известно, что Янис Тимма ушел из жизни. Только что расставшийся с Анной Седоковой баскетболист наложил на себя руки.
Кандидатов на должности руководителей независимых государственных учреждений, таких как президент Банка Латвии или государственный контролер, должен выдвигать президент Латвии, а не политики, заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Кандидатов на должности руководителей независимых государственных учреждений, таких как президент Банка Латвии или государственный контролер, должен выдвигать президент Латвии, а не политики, заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Вечером перед запланированным на четверг голосованием в Сейме кандидатов на пост президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила в социальных сетях, что "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) отзовут подписи за обоих кандидатов, поскольку "в коалиции мы договорились продвигать единого кандидата".
Вечером перед запланированным на четверг голосованием в Сейме кандидатов на пост президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила в социальных сетях, что "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) отзовут подписи за обоих кандидатов, поскольку "в коалиции мы договорились продвигать единого кандидата".