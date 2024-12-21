Министерство финансов собирается потратить около 50 тысяч евро на премии; корпоратива не будет

В Минфине начался ежегодный процесс оценки результатов труда работников, по итогам которого сотрудникам могут выплатить премии, размер которых будет зависеть от показателей этой оценки.

Представители министерства подчеркнули, что Минфин как минимум последние 15 лет не проводит рождественских и новогодних мероприятий для сотрудников. Не будет таких торжеств и в нынешнем году.