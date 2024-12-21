Министерство финансов собирается потратить около 50 тысяч евро на премии; корпоратива не будет

Работа Латвийской академии наук (ЛАН) фактически остановится, если государство не сможет увеличить ее бюджетное финансирование, сказал в интервью агентству LETA президент ЛАН Ивар Калвиньш. Он подчеркнул, что бюджет ЛАН после сокращения в кризисные 2008-2009 годы так и не вернулся на прежний уровень, несмотря на скачок инфляции и удорожание коммунальных услуг. Неясно также, как ЛАН будет платить зарплаты сотрудникам после увеличения минимальной зарплаты. По мнению Калвиньша, наука в Латвии сейчас "подсаживается на иглу фондов ЕС", из-за чего создается ощущение: закончится европейское финансирование - закончится и латвийская наука.
Работа Латвийской академии наук (ЛАН) фактически остановится, если государство не сможет увеличить ее бюджетное финансирование, сказал в интервью агентству LETA президент ЛАН Ивар Калвиньш. Он подчеркнул, что бюджет ЛАН после сокращения в кризисные 2008-2009 годы так и не вернулся на прежний уровень, несмотря на скачок инфляции и удорожание коммунальных услуг. Неясно также, как ЛАН будет платить зарплаты сотрудникам после увеличения минимальной зарплаты. По мнению Калвиньша, наука в Латвии сейчас "подсаживается на иглу фондов ЕС", из-за чего создается ощущение: закончится европейское финансирование - закончится и латвийская наука.