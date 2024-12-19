«Не хочу забыть русский. Это мой родной язык!» Репортаж со школьного факультатива

После принятия поправок к Закону о госязыке русский язык остался в латвийских школах "на минималках". Так во втором классе это - один урок в неделю. Плюс факультативы русского языка - за счет самоуправления.

Правда, факультативы эти не обязательные и проходят только после уроков, и чтобы они состоялись, родители должны подать руководству школы заявления, а школа - найти преподавателей, готовых приезжать и трудиться с нагрузкой всего лишь в три часа в неделю. В Рижской 13-й школе с такой задачей успешно справились. С этого учебного года здесь работает сразу несколько кружков по русскому языку.

Press.lv в пятницу побывал на занятиях сразу двух таких кружков - в Клубе русского языка и в кружке "Русский язык и мы".

Перед началом урока все организационные моменты решаются на латышском языке - учитель Ольга Гришуленок на переменах общается с второклассниками исключительно на государственном. Как только прозвенел звонок и начинается занятие Клуба русского языка, преподаватель переходит на русский.

- У нас сегодня шестой урок по русскому языку. Вспоминаем, на прошлом уроке мы читали стихотворение, которое я задала вам выучить наизусть. Это стихотворение Ивана Сурикова "Зима".

Дети наперебой тянут руки, чтобы прочесть перед классом выученное дома стихотворение. Желающих больше, чем отведенного на это времени. Сначала читают по очереди с места, затем читают с выражением уже перед классом.

-Задача - прочесть стихи "с чувством, с толком, с расстановкой", не просто произнести слова, а так, чтобы мы все заслушались, - подбадривает учительница. - Не надо спешить, ребята, выдерживаем паузы!

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

Учитель обещает постепенно опросить всех. Может быть на следующем занятии. Еще в программе сегодняшнего урока - коллективное чтение рассказа о зиме и его обсуждение.

После занятия второклассники рассказали press.lv, почему они решили посещать такой факультатив:

Глория: Нас хорошо учат, мы много всего проходим, учим стихотворения разных поэтов наизусть. Изучаем разные темы. Вот сегодня нам рассказывали о том, что такое однокоренные слова, родственные слова. Еще мы изучали тему о главных и второстепенных членах предложения- учились находить подлежащее и сказуемое и определения. Я читала книжку на русском "Все-все-все про умную собачку Соню"

Дима: Я вообще-то по-русски уже умею читать, и мне очень нравится этот последний урок русского по пятницам, потому что здесь можно читать по-русски.

Вероника: Русский - это наш родной язык. Мы все о нем должны знать. Разные стихотворения изучать, знать, кто их написал, уметь грамотно разговаривать, потому что это язык, на котором мы общаемся дома. Хочется сохранить его и не забывать. И писать без ошибок!

Ева: В кружке мы узнаем очень много всего, чего раньше не знали о своем родном языке. Разные интересные вещи.

Лея: Все наши родственники знают русский язык, мы же хотим с ними общаться на одном языке? Есть еще довольно много людей в разных странах по всему миру, которые тоже знают русский. Всегда можно договориться, когда знаешь общий язык.

- Приходить сюда после всех занятий, шестым уроком в неделю вас никто не заставляет, это дело добровольное. Нет ни экзаменов, ни оценок. Но вы приходите сюда. Почему?

Степан: Потому что мы хотим больше узнать о русском, и нам еще надо подучиться читать, чтобы читать тексты на русском быстрее.

Катя: Нам нужен еще один урок, потому что мы много всего изучаем, и стихи, и правила языка, учимся писать грамотно, ведь русский язык довольно сложный и требует больше усилий и времени. С родителями я тоже успеваю дома общаться, но в школе мы изучаем язык глубже, нас учат всяким тонкостям.

Давид: Если бы у нас не было дополнительного изучения русского, мы бы начали забывать русские буквы. Уже сейчас иногда путаем русские буквы с латышскими, потому что учимся по всем предметам на латышском. Я бы не хотел забыть русские буквы. Это же мой родной язык.

Ольга Николаевна Гришуленок, преподаватель русского языка рассказывает:

- Чтобы детям было интересно изучать свой родной язык, я многие задания даю в игровой форме - это и загадки, и шарады, и разные увлекательные задания, в которых нужно вставить пропущенные буквы в слова. И это не просто тексты, а вот такие яркие языковые задачи по русскому языку: я сейчас раздам рисунки - это кот, которого нужно не только раскрасить, но и вставить в слова на этом рисунке пропущенные буквы. Это очень интересно и необычно - решать задачки по русскому языку. Сейчас мы вспомним, как пишутся эти слова, подберем проверочные, и справимся все вместе с этими трудными задачами. Заодно раскрасим этого кота.

А чтобы у второклассников не возникло перерывов в изучении русского языка во время зимних каникул, я дала им задание и на каникулах обязательно найти возможность читать на русском и развиваться. Ведь времени на отдыхе будет достаточно.

Тем временем педагог Лариса Федоровна Ухова, которая работает в этой школе уже 41 год, проводит занятие кружка по интересам у другого второго класса:

- Я раздала ребятам шарады на тему названий животных. Это делается для того, чтобы они пополнили свой запас слов. Сейчас работа в команде - над одной шарадой дети работают вдвоем, по одной шараде выдано на каждую парту. И ребятам нужно выделить в общей массе букв знакомые названия животных. Чья команда больше таких названий обнаружит, та и победила. Вот в такой игровой форме изучаем и лексику, и грамматику.

У этих ребят с первого класса только один урок русского языка в неделю. Этого очень мало для освоения языка на хорошем уровне. Кто-то из детей занимается с репетитором, родители заботятся о том, чтобы дети родной язык изучали. А для всех желающих дополнительно к официальному уроку русского есть вот такая возможность дополнительно изучать язык в кружке. Правда, у нас всего одно занятие в неделю, этого, конечно, недостаточно, чтобы все успеть и изучить язык на хорошем уровне, хотелось бы хотя бы два дополнительных урока в неделю. Но используем те возможности, которые уже есть.

Мой кружок для восьмилетних детей называется "Русский язык и мы". Ходит не весь класс, а 13 второклассников. Те, чьи родители написали заявления. Кто заинтересован, тот и занимается. Изучаем, конечно, и сложные темы - непростую грамматику русского языка. Учим делить предложения на главные члены - подлежащее и сказуемое - и второстепенные. Изучаем, что такое словосочетания. Сложно, но интересно.

То, что проходим на уроке, более подробно закрепляем в кружке. Любую тему стараюсь преподнести так, чтобы было интересно. Что-то изучили - играем в слова, по принципу игры в города: нужно назвать очередное слово на букву, на которую оканчивается предыдущее. Так изучать язык интереснее. Вот сейчас я раздала шарады, ребята сидят, отмечают названия животных. До этого ни читали наизусть стихотворение, но всех опросить не успеваешь. Ведь нужно еще и в чтении новых текстов попрактиковаться. За один урок все задуманное успеть просто нереально. Сейчас закончим разгадывать шарады и начнем читать рассказ Льва Толстого "Акула". Он небольшой, но очень интересный.

-Детям нравится?

-Без уважительных причин занятия не пропускают. Только если кто-то приболел. Вот сейчас пятеро детей болеет. Поэтому нас всего восемь.

Родители очень довольны, что вообще есть такая возможность изучать русский язык - пусть даже на дополнительных занятиях. Ведь есть школы, где вообще нет таких занятий - там или родители не заявили о своем желании учить детей родному языку, или не нашелся педагог, который мог бы преподавать в кружке два- три часа.

- Вы заметили, как отразился перевод всего образования на латышский на грамотности учеников, когда они пишут на своем родном языке?

- В первом классе это было не так заметно, а сейчас я все чаще замечаю, что они путают латышские буквы с русскими, когда выполняют задание на русском языке. Грамотность подтягиваем за счет вот таких шарад, ведь многие названия животных - это словарные слова, написание которых просто нужно запоминать наизусть. Дети, конечно, очень загружены другими предметами, кто-то ходит к репетиторам. А некоторые дети даже ходят к репетиторам по русскому языку, чтобы не потерять этот навык, потому что на занятиях кружка, при всем желании, мы не можем охватить все. На изучение русского требуется много времени.

Еще я заметила, что некоторые слова на русском порой забываются, вот сейчас мы играли в города, слово "яблоко" на букву я никак не могли вспомнить, но когда подсказала это слово на латышском - первые две буквы "āb.....", сразу вспомнили - о, яблоко!

- А чем занимаются во время занятий кружка те дети, которые не ходят на эти занятия?

- Они в группе продленного дня, делают уроки. Часть детей на хоре.

«Некрасиво родственникам писать письма с ошибками»

Мы спросили ребят, почему они решили посещать кружок русского языка? Что им это дает? Можно ведь общаться дома или во дворе с друзьями? Этого не хватает? Вот их ответы:

Даник: Одного общения во дворе или дома мало. Мы ходим сюда учить язык дополнительно, чтобы знать больше слов на русском языке. Мы ведь и книги здесь читаем. У меня дома много книг - и на русском, и на латышском, все полки заполнены. Могу читать, что пожелаю.

- И что последнее прочел?

-Я сейчас читаю книжку "Котобой" на русском языке. Это рассказ о приключениях котов, которые даже в море выходят.

Артур: А я люблю сказки.

Настя: Чтобы быть грамотной, и уметь писать письма на русском языке, я и хожу в этот кружок. А то некрасиво родственникам писать письма с ошибками. Чтобы не подумали, что я неграмотная.

Даша: Чем больше языков я буду знать, тем лучше. Русский учу, чтобы не забывать этот язык, чтобы без проблем писать на нем.

Кирилл: Мой папа живет в России, чтобы общаться с ним, мне нужно знать русский.

Денис: Русский язык на третьем месте самых сложных Может быть, когда-то пригодится в работе. Хотя я еще не знаю, кем буду работать.

...А чтобы дети смогли попрактиковаться в устной речи и отточить навык задавать вопросы, Лариса Федоровна иногда проводит уроки блиц-опроса, например, на одном из таких занятий кружка ребята могли задавать вопросы на русском самой учительнице.

Настя: Мы спрашивали у учительницы, какой ее любимый цвет, какое любимое платье, где она живет, какие блюда предпочитает и разное другое.

Даник: У меня дома есть словари, а некоторые даже в подвале, папа иногда спускается и берет их для работы. Я тоже их иногда читаю. А еще я пишу стихи на русском языке. Немного позаимствовал идею у смешариков, маме не очень понравилось. Теперь пишу только сам. А чтобы писать стихи, нужно хорошо изучить русский язык.

Ольга Гришуленок отмечает, что материала для изучения русского языка достаточно:

- Подготовиться к уроку мне несложно, методические материалы составляю сама. Детям такие занятия интересны, они у нас проходят на подъеме, довольно насыщенно и увлекательно. Урок заканчивается очень быстро, не успеваем устать. Делаем акцент на сказки, загадки, читаем рассказы. Но и есть занятия, когда мы уделяем внимание именно правописанию. Жаль, что только один кружок в неделю. Было бы два или три - было бы очень хорошо. Было бы больше времени на тренировку произношения, особенно чтения. Было бы больше времени развивать свою речь.

-А на школьных вечерах, вы используете таланты ваших воспитанников? Они декламируют стихи, которые вы учите в кружке русского языка?

- Да, бывает. Участвуем и в конкурсе чтецов. Одна девочка у нас даже участвовала в конкурсе и декламировала стихи на китайском языке. В прошлом году в нашей школе еще преподавали китайский язык, а сейчас эта девочка продолжает изучать китайский в Латвийском университете. Посещает и кружок на русском языке в нашей школе и конечно, читает и стихи на русском. Так что дети у нас разносторонне развитые.