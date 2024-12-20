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«Это не Путин убивает украинцев, это русские»: депутат рассуждает — может ли существовать русский народ

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 17:21

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Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис поделился своими размышлениями о возможном будущем русского народа и русской государственности, которые могут вовсе исчезнуть.

«Это не Путин убивает украинцев, угрожает другим странам и вторгается в них, разрушает города, убивает женщин и детей. Это русские. Это заказ русского народа. Точно так же, как немцы когда-то заказали себе Гитлера, русские заказали Путина.

Русские думают, что они лучше других, они думают, что это несправедливо, что у других дела идут лучше, виноваты американцы, жиды, НАТО, латыши, украинцы, грузины, все остальные. Поэтому все надо сломать и всех убить.

Путин более или менее воплощает желания русского народа. Вся оппозиция состоит только из тех, кто считает (справедливо), что получается у него это довольно паршиво. И это огромное несчастье для всех вокруг, да и для самих русских.

Излечимо ли это, может ли существовать русский народ? Я не знаю. Немцы показали, что это возможно. Я не знаю, добьются ли русские успеха. Чем больше они борются за всяких Пушкиных и пытаются везде что-то сломать и отвоевать какие-то свои права, тем меньше у них шансов, что в будущем у них будет какая-то национальная государственность», - написал политик в Х.

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«Выглядит как ещё один механизм выкачивания денег»: юрист о новом законе о домогательствах

Важно 17:22

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Важно 17:15

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ЧП и криминал 17:00

ЧП и криминал 0 комментариев

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Важно 16:45

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История и культура 16:43

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«Длительная и ожесточенная борьба латышских национальных партизан против советских оккупантов известна даже тем, кто не проявлял к ней особого интереса. Однако недавно исполнилось 80 лет со дня боя в немецкой оккупационной зоне, которая была «самой крупной и продолжительной в истории латышского национального движения сопротивления», - так начинается статья Арниса Клуйниса в «Неаткариге», озаглавленная «Рождение латышских национальных партизан из ложных обещаний».

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