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После праздников новогодние елки будут вывозить бесплатно; на каких условиях?

© LETA 21 декабря, 2024 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Предприятие SIA Eco Baltia vide обеспечит бесплатный сбор новогодних елок в Риге и в некоторых других местах в Латвии, о чем агентство LETA информировали представители компании.

Собранные елки будут переработаны на щепу, часть ее пожертвуют приюту для животных Ulubele, где ее используют для благоустройства территории. Остатки щепы пойдут на выработку тепловой энергии.

Елки можно будет сдать бесплатно на площадках по сортировке отходов, а также по предварительной заявке их будут собирать по адресам клиентов.

Сбор по месту жительства клиентов распространяется на елки высотой не более 2,5 м. Заявки на вывоз елок начнут принимать уже 27 декабря.

Жителей многоквартирных домов по поводу вывоза елок просят связаться с управляющей компанией, чтобы условиться, в каких местах можно оставить елку.

В Салдусе и Броцены заявку на вывоз елки нужно подать до 9 января, в Зиемельском районе и Видземском предместье Риги - до 13 января, в Лиепае (Яунлиепая) и Гробине - до 31 января.

Бесплатный вывоз елки с одного адреса организуется только один раз.

В Марупском крае елки будут бесплатно принимать в специальных пунктах 6 января с 9:00 до 13:00 и 11 января в Тирайне, на ул. Вецозолу, 8 января с 9:00 до 13:00 и 11 января с 14:00 до 18:00 в Пиньки, ул. Мейстару, "Нотекас", а 18 января с 9:00 до 13:00 - в Яунмарупе около детсада Zīļuks.

Елки бесплатно принимают на площадках сортировки отходов в рабочее время круглый год по адресу: Саласпилс, ул. Ригас; Адажи, Kadagas attīrīšanas ietaise; Лиепая, ул. Эзермалас, а до 31 января 2025 года - и в "Земгали" Салдуской волости.

Представители Eco Baltia vide напоминают, что с елок нужно снять все украшения. 

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