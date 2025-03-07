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Сегодня я плакала: Винькеле открыто высказалась о ковиде и всех обстоятельствах суда над ней

Редакция PRESS 7 марта, 2025 13:05

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LETA

«Время многое расставляет по местам. Теперь мы знаем, что некоторые предположения осени 2020 года были ошибочными. Ни коллективный иммунитет в случае с Covid-19 невозможен, ни одна вакцина не может остановить распространение инфекции, и нам изначально не нужно было так много вакцин. Некоторые качества хорошего лидера также проявились неожиданным образом. Но опять же — кого это теперь волнует?», — поделилась постом в Facebook после судебного заседания бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле. 

Рижский окружной суд сегодня оставил без изменений решение суда первой инстанции, который полностью оправдал бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле (АР) за бездействие в качестве должностного лица.

На слушаниях 29 февраля 2024 года, где краткое объявление приговора заняло всего одну минуту, она начала безудержно плакать, услышав «полностью оправдана». Ее муж Юрис, сын Юрис и брат Петерис тоже пришли послушать приговор. Они обнялись в кругу и скандировали: «Что ты плачешь, радуйся! Пусть прокурор плачет».
6 марта 2025 года окружной суд постановил оставить в силе решение первой инстанции.

«Опять оправдали, и опять я плакала. Что я вынесла из всего этого? Бесценный опыт. Тяжелый, да. Но уникальный. Я человек дальней дистанции. Я знаю кто я. Я могу выносить сильные удары с достоинством. Были и потери. В процессе я сознательно отказался от двух друзей, которые, как оказалось, не смогли встать на мою сторону в трудную минуту. Жаль, но так бывает в жизни», - пишет И. Винькеле.

"На первый разговор в прокуратуре для получения уголовного обвинения я пошла одна, если не ошибаюсь, 8 февраля 2022 года. В прокуратуру не стоит ходить одной — этого тогда я ещё не знала. Прокурор Берзиньш в поучительном тоне предложил заключить сделку, потому что, видите ли, если он направляет дело в суд, то на 100% уверен, что выиграет. И у него «ещё вагоны доказательств», так что мне почти следует чувствовать благодарность за то, что обвинение всего лишь такое, какое есть.

Позже оказалось, что опыта ведения обвинения в судах у прокурора, хм… скажем так, не вагоны, и после проигрыша в моём деле он вскоре ушёл на пенсию по выслуге лет.

Что этот судебный процесс потребовал от меня и моей семьи, ещё предстоит осмыслить, оценить и отпустить.

Но есть несколько выводов, которые я уже сформулировала.

Судебный процесс — это марафон, а не спринт. Нужно очень продуманно планировать и распределять все виды ресурсов, начиная от эмоциональных и психологических, заканчивая финансовыми.

В надежде на лучший для себя исход нельзя терять принципы и честь. Нужно брать на себя ответственность, но не втягивать в дело коллег ради корыстных интересов. Суд закончится, а с собой жить дальше придётся. Если станешь беспринципным существом, которое пытается проехать по спинам других, — от этого можно уже и не оправиться.

Способность принимать и просить поддержку, когда она необходима. Меня поддерживали семья и широкий круг друзей. Я перед ними в вечном долгу.

Адвокат (или адвокаты) невероятно важны. Мне очень, очень повезло. Человечная, профессиональная, с острым умом, выдержанная, эмоционально интеллигентная, спокойная — такова моя адвокат Санита Бокта-Страутмане. Она ещё в самом начале сказала, что выиграть судебный процесс могу только я сама. Потому что только я лучше всех знаю, что произошло.

Саниту теперь я рекомендую тем, кто просит совета по юридической поддержке.

Раны заживут, страдания забудутся. К сожалению, в анкете на визу США или при попытке устроиться на работу в международные организации мне теперь всегда придётся ставить галочку в графе «Было ли когда-либо выдвинуто против вас обвинение?». Но на этот счёт у меня ещё есть кое-какие планы", - написала Винькеле.

Она попыталась так же осмыслить, что мы, как общество, вынесли из этого процесса?

"Что мы как общество в целом вынесли из этого показательной порки? Запуганную государственную службу, в которой люди увидели, как расправляются с их коллегами за бескорыстную работу в условиях экстремального кризиса.

Бюрократия выросла, скажете вы. Хм, интересно, почему?! Кто теперь будет тем сумасшедшим, кто в следующем кризисе возьмёт на себя риск принимать хоть какие-то решения в условиях недостатка информации? Ведь в такой ситуации какое-то из множества решений сразу или со временем окажется неоптимальным. Потому что в кризисах иначе не бывает. И за это его и прибьют. Ведь большинство политиков спрячется за спинами чиновников и экспертов, не моргнув глазом, бросят государственную службу под колёса, если почувствуют угрозу для себя.

Помню одну передачу на LR1, когда раздуваемый скандал о том, какую из ещё незарегистрированных вакцин против COVID-19 нужно было закупать в большем объеме, достиг пика. В студии о специфике принятия решений в условиях кризиса при тотальном отсутствии информации одиноко рассуждал преподаватель юридического факультета Латвийского университета Эдвин Дановскис. Его оппонентки — журналистка, преподавательница вуза и государственная контролёрша — кричали, требуя крови. Кто-то в этот раз обязательно должен быть осуждён! Интерес к «скандалу» у раздувавших его, конечно же, закончился сразу после того, как нашли одного виновного", - рассуждает Винькеле.

"Поместить накалённые эмоции в хоть сколько-нибудь измеримую перспективу требует зрелости и желания это сделать. Например, прокуратуре (и «револьвер-журналисткам») не было так уж невозможно оценить, действительно ли ограничения времён пандемии в Латвии (говорю о периоде, когда за них отвечала я) были строже и длились дольше, чем в других странах ЕС, как утверждали все виды обвинителей. Действительно ли Кабмин и премьер-министр ничего не знали о закупке вакцин и были «введены в заблуждение»? Как именно первоначальный заказ вакцинного портфеля повлиял на эпидемиологические показатели? Но это потребовало бы отказаться от предпосылки, что обвинители и так уже всё знают, и ничего изучать не нужно, достаточно лишь задавать наводящие вопросы, на которые фактически даже не ожидают ответа. Если бы действительно вникли в суть, то, возможно, не было бы ни «скандала», ни всего этого уголовного дела", - отмечает она.

По её словам, из всего этого она получила бесценный опыт и теперь будут праздновать.

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