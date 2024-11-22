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Сегодня выберут главные рождественские елки столицы

© LETA 22 ноября, 2024 07:57

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Сегодня в 14:00 мэр Риги Вилнис Кирсис вместе с представителями Латвийского паралимпийского комитета, предприятия "Rīgas meži" и яунсаргами выберет в Юглском лесничестве главные рождественские елки столицы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Эти елки украсят Домскую и Ратушную площади.

В прошлом году главные рождественские елки Риги были выбраны в Гауйском лесничестве. Возраст деревьев составлял около 30 лет, высота - около 15 метров.

Всего в прошлом году столицу украсили более 50 рождественских елок из лесов "Rīgas meži". Они были установлены не только на главных площадях Риги, но и в микрорайонах и возле учебных заведений.

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Львицу Тейку усыпили, а Варис уехал: Рижский зоопарк лишился двух молодых львов

Выбор редакции 07:53

Выбор редакции 0 комментариев

Трехлетний лев Рижского зоопарка Варис в среду, 20 ноября, отправился в зоопарк Гивскуда в Дании, где продолжит свой благородный род. В свою очередь, сестру Вариса, львицу Тейку, пришлось усыпить из-за врожденного заболевания, сообщил агентству LETA представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

Трехлетний лев Рижского зоопарка Варис в среду, 20 ноября, отправился в зоопарк Гивскуда в Дании, где продолжит свой благородный род. В свою очередь, сестру Вариса, львицу Тейку, пришлось усыпить из-за врожденного заболевания, сообщил агентству LETA представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

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Особо чистые? Что нам продают под видом экологических товаров

Важно 07:50

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На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?

На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?

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Путин заявил, что удар по Днепру был нанесён новой баллистической ракетой «Орешник»: это ответ на атаки ATACMS

Важно 07:43

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Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории.

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории.

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Носить просто некому: из-за спада рождаемости в Латвии закрывается производство детской одежды бренда Mini mode

Новости Латвии 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

Владелица латвийского бренда детской одежды Mini mode Кристине Лиепиня рассказала, что собирается закрыть свой бизнес, так как не видит перспектив - рождаемость резко упала и носить их вещи просто некому.

Владелица латвийского бренда детской одежды Mini mode Кристине Лиепиня рассказала, что собирается закрыть свой бизнес, так как не видит перспектив - рождаемость резко упала и носить их вещи просто некому.

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