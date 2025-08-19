Сегодня в полдень: над Памятником Свободы пролетит бомбардировщик ВВС США

Во время полёта американский бомбардировщик пролетит в строю с истребителями JAS-39 Gripen ВВС Венгрии и Швеции. Этот многонациональный полёт подчёркивает единство союзников и координацию совместных действий ВВС для обеспечения региональной безопасности.

«Безопасность стран Балтии и восточного фланга НАТО является краеугольным камнем безопасности всего евроатлантического региона. Подобные полёты самолётов США и их союзников наглядно демонстрируют присутствие НАТО в регионе, трансатлантическое единство, а также приверженность коллективному укреплению безопасности стран Балтии», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

Этот полёт на малой высоте является частью миссии оперативной группы бомбардировщиков в Европе, которая подтверждает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Кроме того, этот полёт демонстрирует единство НАТО и готовность реагировать на любые вызовы.

Минобороны сообщает, что время полета может меняться в зависимости от погодных условий или эксплуатационной необходимости.

Уже сообщалось, что на 16 мая также был запланирован пролет стратегического бомбардировщика ВВС США «B-52H Stratofortress» на малой высоте над Латвией, в том числе над Памятником Свободы в Риге, но он был отменен из-за плохих погодных условий.