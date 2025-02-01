«Сделка с Lufthansa для airBaltic – драма»: Евгений Гомберг сравнил airBaltic с избалованным ребенком

В «сделке века», мне кажется, нет экономики, она эмоциональная.

Вот сообщение агентства Рейтер от 29 января.

«Авиакомпания Lufthansa согласилась приобрести 10% акций латвийской авиакомпании airBaltic, идущей на IPO, что это является ее очередным шагом по расширению своего европейского присутствия и получению доступа к большему количеству самолетов, чтобы снять напряжения в поставках.

В раздробленной европейской авиационной отрасли нарастают спекуляции по поводу следующих кандидатов на консолидацию.

Португальская авиакомпания TAP - следующий национальный флагманский перевозчик, который, как ожидается, продаст свой пакет акций в попытке реорганизовать свой бизнес.

Немецкий флагманский перевозчик, один из трех основных кандидатов в Европе на поглощение небольших национальных перевозчиков, недавно купил 41% акций итальянской государственной авиакомпании ITA.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что Lufthansa ведет отдельные переговоры о приобретении миноритарной доли в испанской Air Europa.

Источник, осведомленный о сделке, сказал, что приобретение более крупной доли в airBaltic в настоящее время не входит в интересы Lufthansa. Пакеты акций менее 20% позволяют компаниям, поглощающим небольшие авиакомпании, избегать более тщательного контроля со стороны регулирующих органов и создают основу для расширения собственности в будущем».

Объявленная цена приобретения, 14 миллионов евро за 10%, для «домохозяйства» ни с чем не коррелирует. Все читатели тут же умножили это на 10 и получили полную стоимость airBaltic по версии Lufthansa. Оценка печальная: балансовая стоимость активов компании на третий квартал 2024 года была 1,377 миллиарда, и, похоже, долю купили со скидкой 90%.

С другой стороны, 497 миллионов, одна треть балансовой стоимости, заложены под 340 миллионов выпущенных облигаций, считай, потрачено. В общем, пусть аналитики думают.

Lufthansa заплатила карманные деньги именно за одно место в правлении. С этого стула они могут спокойно, без спешки, вдумчиво изучать внутренности компании, а главное – управление и управляющих. Понятно же, что никуда эта компания не денется, сама упадет в руки, так куда спешить? Вон, только что подписали мокрый лизинг дополнительно 21 самолет летом и пять зимой (что делать зимой с шестнадцатью лишними, пусть airBaltic сам думает).

Заметьте, Lufthansa даже толком не задумывается, за сколько она заплатила, то ли за десять, а может – за пять процентов, как получится. Это, - написали, - выяснится после выхода на биржу.

А поскольку выход на биржу, листинг на профессиональном языке, в глазах Lufthansa, сильно маловероятен, вот она и не волнуется. Как сказали бы титульная нация, runā runā (mana dirsa klausās), переводить не буду. Только, - говорит Lufthansa, - сидеть меньше чем в пяти процентах не будем, унизительно, а как вы это условие будете выполнять, нам без разницы. Я, например, этого не понимаю.

Аналитики давно заметили, что ни одна из латвийских компаний с участием государственного капитала ни на одной бирже не «плавает» (это термин - float). Эстонские, литовские компании, весь мир вовсю пользуются этим способом привлечения частных капиталов, высвобождая средства государства и направляя их на другие цели. Наши же – Latvenergo, Tet, да мало ли, - а зачем, прибыль дают, чего еще? Только если петух клюет, ищут чудес, - везде, куда мы уже ходили, отказали. Сходим на биржу, может, там нам дадут триста миллионов.

Сделка с Lufthansa для airBaltic – драма. Десять на десять умножит любое домохозяйство. И это за 100%, А ведь на биржу вынесут не 100%, а 75% минус одна акция и минус 10% Lufthansa, минус 2% второго акционера, то есть 63%–1. И это домохозяйства легко посчитают: 140*0,63=88 миллионов, красная цена. Откуда триста?

«Начальное предложение» в том и состоит, что 63% акций предложат за 300 миллионов евро. Например, триста миллионов акций за один евро штука. Но уже назавтра акции будут стоить не один евро, а тридцать центов, в сумме 88 миллионов. И дальше будут колебаться вокруг этой цены, падая при каждом сообщении о новых убытках.

Условием сделки было - при любых обстоятельствах портом приписки компании остается Латвия. Адрес регистрации – не проблема, это всего лишь место платежа налогов, и если производство находится в Латвии, то пусть туда и продолжают платить. Швейцарская Swiss, австрийская Austrian остались соответственно швейцарскими и австрийскими после поглощения Lufthansa.

Второе условие - государство сохраняет за собой контрольный пакет 25% плюс одна акция.

Рыночная капитализация Lufthansa – 7,49 миллиарда евро. При реальной оценке в эти злополучные 140 миллионов airBaltic внутри Lufthansa поместится 53 раза. И вот эти два процента согласны, что их постепенно поглотят и переварят, но требуют самоуправления. Ну, словно ваша левая пятка объявит: я сама собой буду управлять и решать, как мне жить. Причем способности этой пятки управлять известны по опыту как минимум двенадцати лет.

Думаю, что, разглядывая изнутри Совета потенциальное приобретение, Lufthansa не сдвинется с места, пока капризный нынешний собственник не умерит амбиции.

В прошлой публикации я цитировал эксперта компании Grant Thornton Baltic Райтиса Логинса: нежелательно допускать неплатежеспособности airBaltic, но и нельзя продавать её за "евро".

То, что 14 миллионов ненамного больше одного евро, было видно по мрачным физиономиям наших деятелей на пресс-конференции. Цена прискорбная, это даже не цена, а жест. Вот вам сумма и отцепитесь, или разговор окончен.

Сделка как ценовой ориентир ставит если не крест, то создает скверный фон для листинга. Впрочем, на пресс-конференции нам рассказали, что привлечение стратегического инвестора – большой успех, и - совершенно серьезно, - что его инвестиции в размере аж 14 миллионов пойдут на развитие компании.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, том числе доход от мокрого лизинга – 20% с лишним (по памяти). В лизинг все самолеты сданы именно Lufthansa и ее дочкам, то есть Lufthansa за лизинг и так платит airBaltic ежегодно около 140 миллионов. И что им еще 14, при ежегодном обороте - 10,28 миллиарда. Одним словом, Lufthansa на пресс-конференцию даже представителя своего не прислала.

airBaltic – поразительный рудимент советского экономического управления под названием «планово-убыточное предприятие».

Тогда считалось, что, если предприятие производит «разные мелкие товары, нужные для крестьян» (Н. В. Гоголь, Мертвые души), а себестоимость товара высокая, его нужно субсидировать, чтобы он был доступен всем гражданам. Все граждане тогда были на содержании госбюджета, все были одинаково бедными, ну, некоторые - менее бедными. Тратить бюджет на высокие доходы запрещала идеология, поэтому бюджет тратили на дотации убыточных товаров. Снизить себестоимость или расширить ассортимент дешевыми товарами идеология не требовала.

Демагогия же сладкоголосого Гаусса, что без airBaltic страна «упадет-пропадет» действует на правительства уже лет двенадцать. «Мы косвенно приносим стране миллиард на туризме». Словно бы без этой национальной гордости кто-то куда-то не улетит. Акция «выберите латвийский товар» тут не работает, каждый пассажир, улетающий из Риги в Милан или на Канары рейсом не airBaltic, а Ryanair, наносит увечье национальному престижу страны, даже не задумываясь.

airBaltic возит в год 4,5 миллионов пассажиров. Среднегодовой убыток – около 40 миллионов евро. Латвийское государство планово его покрывает, дотируя каждый билет десяткой. Не менее половины пассажиров летят транзитом через Ригу или из Эстонии и Литвы, которые спокойно отказались от «престижа» в виде национальных авиакомпаний. Почему не поднять для этих рейсов цену на билет, евро на двадцать? Тут же окажетесь в годовом плюсе. Одновременно сделать скидку на билеты для рейсов, где турист задерживается в Риге хотя бы дня на три, раз уж вы так настаиваете на вкладе в латвийский туризм. Вот это был бы реальный вклад.

А пока airBaltic наслаждается статусом infant terrible. Обычная история. В семье двое детей. Младший, любименький, препротивное избалованное существо. Выбросит из кроватки игрушки, сидит на ковре, орет, аааа, даааай, хочу, чего хочет - непонятно. Ах так, - кричит, - вообще не буду!

- Маленький, ну успокойся, ну не плачь, хочешь еще игрушку? Мы же тебе только что… уже сломал? А, порвал? Ну, на…

- Мам, уныло канючит старший, мне нужно …, у всех ребят есть… ну, немножко…

- Ты старший, уступи. Видишь, малыш разрывается, игрушки опять все поломал…

На днях RB Baltic, структура, управляющая строительством Rail Baltic, потребовала: дайте нам ровно 15 754 836 евро на оплату строительных работ станции Rail Baltica в аэропорту "Рига" и на Центральном вокзале, а то остановим строительство.

- Не потерплю шантажа, - прикрикнула премьер Эвика. - Еще и нахалы на вертолеты спасательной службы требуют, где я вам всем найду? Не видите, что ль, маленькому нужно то ли пятьдесят, а если не перестанет кричать, так и все сто миллионов. А иначе, - говорит, - вообще на IPO не пойду!

Посмотрим, какую абракадабру накопает Lufthansa, сидя в правлении. Прямо, конечно, не скажут, но на утечки можно надеяться. Время государства любить любимчиков, кажется, постепенно истекает.