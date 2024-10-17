Сделано очень многое: Лиана Ланга отчиталась о промежуточных итогах дерусификации у памятника Астре

У памятника Астре выступила и идейный вдохновитель движения дерусфикации Лиана Ланга, которая, как обычно, рассказала о важности искоренить русский язык из сознания латышей. И похвасталась успехами на этом поприще.

"Последствия русификации - русифицированное сознание народа. Как русифицируется человек? Если он в магазине, будучт латышом, автоматически отвечает кому-то по-русски, то он - русифицирован. И, к сожалению, этого не осознает, потому что это находится в его подсознании. Это очень и очень серьезно! И об этом нужно громко говорить, на это нужно громко указывать", - считает Ланга.

Но, по словам поэтессы, за эти два с половиной года, было сделано многое.

"В том числе в этом году были приняты многие поправки к законам. Например, очень хорошая новость в том, что в банкоматах, благодаря законопроекту Национального объединения, пропал русский язык", - считает Ланга.

Русский язык должен полностью пропасть из банкоматов до 30 января следующего года, отмечает она.

"Следующий шаг - чтобы русский язык исчез из публичного обращения банков, из платежных поручений и т.д.", - говорит Ланга.