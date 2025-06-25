«Сделаем НАТО снова великим»: президент Литвы обратился к союзникам

«Я думаю, нам нужно выбрать мотто «Сделаем НАТО снова великим»», — заявил глава государства журналистам, подражая лозунгу президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

По его словам, эпицентром таких амбиций НАТО должно стать запланированное обязательство союзников увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно запланированной декларации, это обязательство должно быть выполнено к 2035 году и будет двухкомпонентным.

3,5% ВВП будут выделяться сугубо на оборону и еще 1,5% ВВП могут быть выделены на связанные с обороной расходы, такие, как защита критической инфраструктуры, инновации в оборонном секторе и укрепление промышленности.

Политические обозреватели считают, что соглашение об увеличении расходов на оборону должно успокоить Трампа. Он пригрозил не защищать союзников, которые тратят слишком мало на оборону.

Науседа поблагодарил президента США за давление с целью увеличения расходов на оборону. По его словам, без участия Трампа члены Альянса, вероятно, обсуждали бы лимит финансирования в 2,5% ВВП, и эти дискуссии, «вероятно, закончились бы ничем».

«Поэтому иногда внешнее давление, а также давление со стороны нашего крупнейшего союзника, очень полезно для нас, чтобы разобраться в сути вещей, понять важность момента и выполнить свою работу», — сказал президент Литвы.

По его словам, НАТО должно признать, что в настоящее время оно отстает от России, а эта страна умудряется производить гораздо больше военной техники и боеприпасов, чем все страны Альянса вместе взятые.

На просьбу ответить на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что наибольшую угрозу для Европы представляет не Россия, а отсутствие экономической конкурентоспособности, Науседа сказал, что без военной безопасности все остальные аспекты жизни становятся неактуальными.

«Если мы потеряем территориальную целостность и независимость, зачем нам нужна будет конкурентоспособность?» — сказал президент.

Некоторые союзники были обеспокоены комментариями Трампа перед саммитом о том, что его приверженность статье 5 НАТО «зависит от вашего определения».

Трамп заявил, что «есть много определений статьи 5, (...) однако я полон решимости быть их другом», когда его спросили, привержен ли он основному обязательству НАТО защищать любое государство-член, подвергшееся нападению.

Науседа сказал, что он рассчитывает обсудить общее понимание статьи 5 на саммите, но подчеркнул, что ему эта статья абсолютно ясна.

«Статья 5 очень проста: один за всех, все за одного», — сказал президент Литвы.

Президент Украины Владимир Зеленский также находится в Гааге и планирует встретиться с Трампом в среду.

В отличие от предыдущих лет, в декларации этого саммита НАТО не будут упоминаться перспективы членства Украины в Альянсе, но ожидается, что союзники подтвердят свою приверженность поддержке Киева в его противостоянии российскому вторжению.