Сбывали через Telegram: полиция раскрыла сеть по распространению наркотиков. ФОТО

В распоряжение полиции попала информация о том, что организованная группа лиц занимается сбытом наркотиков на каналах "Telegram".

30 сентября этого года полицейские задержали девять человек. В продолжение работы по этому делу 14 октября были задержаны еще два человека. Несколько подозреваемых ранее уже были судимы за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, среди подозреваемых - организатор преступления, поставщики наркотиков, устроители тайников и получатели денег. Все эти люди родились в период с 1989 по 2000 год. Разыскивая клиентов на упомянутой платформе и в других средствах массовой информации, они торговали наркотиками как в Риге, так и в других местах Латвии.

Полицейские провели более 12 обысков по адресам и в автомобилях подозреваемых лиц. Всего изъято 1,5 кг кокаина, 3,1 кг марихуаны, 1,3 кг кристаллов MDMA, приблизительно 560 г амфетамина, 400 г гашиша, 1325 таблеток MDMA и 120 марок ЛСД. Кроме того, изъято 18 160 евро наличными, которые, скорее всего, были получены преступным путем.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Восьми подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - не связанные с лишением свободы меры пресечения.

После проведения процессуальных действий будет решаться вопрос об уничтожении изъятых наркотических средств.