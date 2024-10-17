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Сбивший на пешеходном переходе людей водитель получил реальный срок

Редакция PRESS 17 октября, 2024 12:11

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Земгальский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы водителя, совершившего наезд на двух женщин, одна из которых погибла, а вторая получила травмы, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Мужчина сбил двух женщин, переходивших улицу по пешеходному переходу в столичном микрорайоне Чиекуркалнс, в апреле прошлого года.

После наезда мужчина скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим и не вызвав скорую помощь. В результате аварии одна женщина получила серьезные травмы, а вторая погибла.

Обвиняемый управлял автомобилем без водительских прав, которых был лишен в 2021 году.

Помимо лишения свободы, суд приговорил мужчину также к лишению водительских прав на семь лет и шесть месяцев и удовлетворил требования потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 37 500 евро.

Прокурор заявила, что удовлетворена приговором суда. Другие участники процесса могут обжаловать приговор в Земгальском окружном суде.

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