Самый высокий показатель за всё время: в Латвии выросла доля безналичных платежей

Доля безналичных платежей в феврале была самой высокой за все время с их введения в Латвии, а доля наличных платежей составила 22%.

По сравнению с февралем 2024 года доля безналичных платежей увеличилась на 1 процентный пункт.

В среднем жители Латвии совершали 14,1 безналичных платежа в неделю по сравнению с 17,1 платежа в неделю в феврале 2024 года.

В то же время уменьшилось среднее количество наличных платежей, которые жители совершали за неделю - с четырех платежей в феврале 2024 года до 3,1 платежа в феврале 2025 года.

Данные "Радара платежей" показывают, что использование современных платежных технологий стабилизировалось и за последние полгода существенно не изменилось. Немного уменьшился показатель бесконтактных платежей по картам: в феврале 2025 года ими пользовались 62% населения, а в феврале 2024 года - 68%. В то же время увеличился объем платежей с помощью смартфонов - с 23% в феврале 2024 года до 24% в феврале этого года. Платежи с помощью смарт-часов в феврале этого года совершал 1% населения.

Согласно данным Банка Латвии, в первом полугодии 2024 года было совершено 414,4 млн безналичных платежей на сумму 494,3 млн евро, а во втором полугодии - 436,8 млн безналичных платежей на сумму 586,7 млн евро.