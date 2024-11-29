Самое высокое в Балтии: почём будут билеты на новое колесо обозрения?

Цена билетов будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, приобретается ли индивидуальный, семейный или групповой билет. Точная цена пока не разглашается. Однако уже ясно, что одна поездка может стоить около десяти евро, подчеркнул член правления ООО "RPR Operators" Дмитрий Успенскис.

Как сообщалось, колесо планируют открыть уже в этом году. В нем 30 кабинок, оснащенных как кондиционерами, там и обогревателями. Обещают, что на нем будет комфортно кататься при температуре от -20 градусов до +40!