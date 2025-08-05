«Сами торгуете, а нам нельзя?» Индия ответила на угрозы Трампа ввести санкции за закупку нефти в России

В опубликованном сообщении МИДа Индии в X критикуется требование Трампа прекратить закупки сырья из РФ. В МИДе подчеркнули, что товарооборот США и Евросоюза с Москвой существенно превышает объем российско-индийской торговли. «Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Евросоюз, отметили в МИДе, продолжает закупать у РФ энергоносители, удобрения, продукцию металлургии и т. д., а Штаты — также удобрения, химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и другие материалы. Там добавили, что до этого момента, когда Трамп объявил о своем ультиматуме Кремлю, Вашингтон «активно поощрял» закупки Индией российской нефти «для укрепления стабильности глобальных рынков».

Это заявление индийского МИДа появилось на фоне угрозы Трампа повысить пошлины на товары из Индии, поскольку она не просто закупает большие объемы российской нефти, но и «продает большую ее часть на открытом рынке, получая огромную прибыль». «Им все равно, сколько людей в Украине погибают от российской военной машины», — заявил накануне глава Белого дома, не приведя конкретные цифры по возможным новым тарифам.

1 августа Трамп установил пошлину для Индии в 25%, объяснив это торговым дисбалансом, и пригрозил «штрафными» сборами за сотрудничество с Кремлем. После этого четыре государственных нефтеперерабатывающих завода республики — Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery & Petrochemicals — приостановили закупки нефти у России. Однако затем источники в правительстве республики сообщили, что она не собирается отказываться от этого импорта.

Вторичные санкции и тарифы против Индии, Китая и Бразилия представляют собой «очевидный следующий шаг в попытке положить конец этой [российско-украинской] войне», заявил в интервью Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.