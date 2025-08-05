Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сами торгуете, а нам нельзя?» Индия ответила на угрозы Трампа ввести санкции за закупку нефти в России

Редакция PRESS 5 августа, 2025 15:06

Мир 0 комментариев

Индия стала закупать российские энергоресурсы после начала войны в Украине, так как традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу, заявили в индийском МИДе, отвечая на упреки президента США Дональда Трампа, заявившего, что Индия наживается на российском «черном золоте» и де-факто финансирует войну.

В опубликованном сообщении МИДа Индии в X критикуется требование Трампа прекратить закупки сырья из РФ. В МИДе подчеркнули, что товарооборот США и Евросоюза с Москвой существенно превышает объем российско-индийской торговли. «Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Евросоюз, отметили в МИДе, продолжает закупать у РФ энергоносители, удобрения, продукцию металлургии и т. д., а Штаты — также удобрения, химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и другие материалы. Там добавили, что до этого момента, когда Трамп объявил о своем ультиматуме Кремлю, Вашингтон «активно поощрял» закупки Индией российской нефти «для укрепления стабильности глобальных рынков».

Это заявление индийского МИДа появилось на фоне угрозы Трампа повысить пошлины на товары из Индии, поскольку она не просто закупает большие объемы российской нефти, но и «продает большую ее часть на открытом рынке, получая огромную прибыль». «Им все равно, сколько людей в Украине погибают от российской военной машины», — заявил накануне глава Белого дома, не приведя конкретные цифры по возможным новым тарифам.

 

1 августа Трамп установил пошлину для Индии в 25%, объяснив это торговым дисбалансом, и пригрозил «штрафными» сборами за сотрудничество с Кремлем. После этого четыре государственных нефтеперерабатывающих завода республики — Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery & Petrochemicals — приостановили закупки нефти у России. Однако затем источники в правительстве республики сообщили, что она не собирается отказываться от этого импорта.

Вторичные санкции и тарифы против Индии, Китая и Бразилия представляют собой «очевидный следующий шаг в попытке положить конец этой [российско-украинской] войне», заявил в интервью Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

 

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

