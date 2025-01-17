Самая мощная ракета Starship компании Илона Маска SpaceX взорвалась при испытании

Миссия состоялась через несколько часов после первого полета ракеты New Glenn компании Джеффа Безоса Blue Origin. Она впервые запустила ракету на орбиту, но не смогла приземлить на океанскую платформу разгонный блок.

Согласно сообщению компании в соцсети Х (экс-твиттер), верхняя ступень Starship, которая должна была совершить контролируемое приводнение в Индийском океане, взорвалась в воздухе при наборе высоты.

Как пояснил Маск, причиной крушения могла стать утечка кислорода или топлива.

При этом уже во второй раз SpaceX удалось успешно вернуть на Землю сверхтяжелую ракету-носитель с помощью усовершенствованной стартовой башни.

«Успех не очевиден, но развлечение гарантировано!» — написал Маск в X, поделившись видео, на котором видно огненный след в небе предположительно от разрушившегося космического корабля.

Starship — самая большая и самая мощная ракета не только в арсенале Илона Маска, но и во всей истории космических полетов — успешно стартовала с космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

После того, как первая многоразовая ступень Super Heavy (система Starship состоит из 70-метровой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями) вывела корабль на орбиту, она успешно вернулась на землю и приземлилась на стартовой площадке.

Верхняя ступень отделилась в небе, в штатном режиме включила все шесть двигателей Raptor, но затем, примерно на восьмой минуте полета связь с кораблем была потеряна, и он разрушился.

Как сообщили в компании SpaceX, первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части возник пожар, который привел к быстрому разрушению корабля и падению обломков в Атлантический океан. Там отметили, что уже расследуют причины крушения и готовятся к восьмому запуску.

Космическая гонка

Хотя исторически космическая гонка велась в основном между сверхдержавами и на государственные средства, сегодня все большую, если уже не главенствующую роль, играют частные предприниматели.

И главными конкурентами в этой гонке стали компания Blue Origin, основанная главой американского гиганта Amazon Джеффом Безосом, и SpaceX Илона Маска.

Обе компании разрабатывают самые мощные на сегодняшний день ракеты-носители. В течение многих лет Blue Origin отправляла к границе земной атмосферы небольшую ракету New Shepard. На ней отправлялись пассажиры и полезные грузы, в том числе и сам Безос в 2021 году.

Однако Безос в этой гонке оказался в положении догоняющего, и успешный запуск ракеты New Glenn, состоявшийся накануне, будет для него большим шагом вперед (хотя разгоный блок был потерян, и его не удалось доставить на посадочную платформу в океане).

Некоторые эксперты утверждают, что успех ракеты New Glenn создаст реальную конкуренцию между двумя компаниями и может снизить стоимость космических операций.

Впрочем, Starship — новая ракета компании Маска — превосходит New Glenn по мощности и полезной нагрузке, и хотя сама ракета на этот раз потерпела аварию, ее разгонный модуль удалось успешно посадить.

Подход SpaceX к разработке космических аппаратов заметно отличается от НАСА или любой другой частной компании.

Нормой в индустрии считается тщательная разработка и тестирование, инженеры также стремятся минимизировать риски при создании систем. SpaceX, напротив, быстро внедряла инновации, быстро терпела неудачи и быстро на них училась: только в минувшем году она совершила 134 запуска.

При разработке систем SpaceX под названием Falcon и Starship ракеты регулярно взрывались, но каждый испытательный полет проходил лучше предыдущего. В результате компания стремительными темпами разрабатывает новые, более дешевые способы вывода аппаратов в космос.