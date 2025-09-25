Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Он отметил, что процесс закупки для проектирования и реконструкции моста уже идет, однако строительство нового путепровода займет как минимум два года.

На вопрос о сроках проведения экспертизы и возможном открытии нынешнего моста для легковых машин Клейнбергс не дал конкретного ответа, предположив лишь, что решение может быть принято в ближайшие месяцы. Он также напомнил, что недавно утвержден новый руководитель департамента внешней среды и мобильности, которому предстоит курировать и этот проект.

В мае был объявлен открытый конкурс на разработку проектной документации реконструкции путепровода и авторский надзор. На подготовку строительного проекта отведено до девяти месяцев, а на экспертизу документации — еще до трёх месяцев.

Напомним, движение по путепроводу на улице Алтонавас закрыто с 7 декабря прошлого года по рекомендации специалистов. Предварительная стоимость реконструкции оценивается в 2,5 млн евро. Мост был построен в 1910 году и сейчас находится в аварийном состоянии.