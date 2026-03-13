Сахара в шоке: в самой жаркой пустыне мира выпал снег

Белые хлопья укрыли участки крупнейшей пустыни планеты, и между пальмами даже можно было представить себе зимние забавы — словно пустыня на один день решила притвориться Альпами.

Необычная погодная картина появилась 10 марта, когда область низкого давления переместилась с Пиренейского полуострова в сторону Северной Африки и принесла в регион влажный воздух.

Когда эти влажные воздушные массы встретились с холодным воздухом на высоте, произошло то, что синоптики и прогнозировали: температура опустилась ниже нуля, а небо над краем пустыни начало засыпать снегом.

11 марта снег в основном шёл в Атласских горах и других высоко расположенных районах. Но снежные облака добрались и до окраин пустыни, где белые хлопья легли на песок — зрелище, которое здесь случается крайне редко, примерно раз в десять лет.

По данным синоптиков, именно в районе Атласских гор влажный воздух из Средиземноморья сталкивается с холодными потоками на высоте. В результате иногда возникает редкий эффект — снегопад практически у границы пустыни.

Впрочем, зимняя сказка в Сахаре оказалась недолгой. Уже на следующий день над Северной Африкой снова засияло солнце, температура поднялась, и снежный покров быстро растаял.

Но те, кто успел увидеть это своими глазами, говорят — такое зрелище забыть невозможно: белый снег на золотом песке выглядит почти как кадр из фантастического фильма.