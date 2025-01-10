«С помощью нового метода измеряются твердые частицы и их количество. Пороговое значение составляет один миллион частиц на кубический сантиметр воздуха. Если результат ниже, проверка считается пройденной. Если превышает — выставляется оценка "второй категории"», — рассказал LSM.LV руководитель технического департамента CSDD Юрис Дрейманис.

«Основное изменение в том, что теперь измерение проводится на холостом ходу и занимает до одной минуты. Этот метод также более щадящий для двигателя», — отметил Дрейманис.

Однако для владельцев старых автомобилей это новшество оказалось совсем не щадящим. Новый способ проверки позволяет определить, был ли удален фильтр твердых частиц (сажевый фильтр). На восстановление такого фильтра дается год. Однако его стоимость, начинающаяся от 500 евро и доходящая до нескольких тысяч, делает замену фильтра для старых автомобилей абсолютно экономически невыгодной.

Комментарий эксперта

Grani.lv обратился к автоэксперту Борису Себякину, чтобы узнать, к чему приведет это новшество для латвийских автовладельцев и авторынка.

По его словам, латвийский автопарк исторически является одним из самых старых в Европе. В последние годы количество ввозимых автомобилей возрастом до 10 лет снижалось, а более старых — увеличивалось. К тому же в благополучных странах Европы массово избавляются от дизельных автомобилей, опасаясь санкций вплоть до полного запрета их эксплуатации. Это привело к снижению стоимости дизельных машин по сравнению с бензиновыми аналогами.

Старые дизельные автомобили часто лишались сажевых фильтров для прохождения ТО, а иногда фильтры просто воровали. Эти детали стоят дорого и высоко ценятся на рынке металлолома.

«Понятно, что Латвия пытается следовать "зеленой волне", вытеснить с дорог старые автомобили, но для наших автолюбителей это станет крайне дорогим удовольствием и ударом по авторынку. Госсистема в целом вообще недружественна к водителям. Например, если старое авто не прошло ТО из-за норм СО или СН, его ремонт может обойтись дороже, чем стоимость самого автомобиля. А при прохождении ТО необходимо заплатить дорожный налог за год вперед, даже если автомобиль не сможет пройти проверку. Налог не возвращается, и нет возможности платить его частями. Хотя сумма приличная. С учетом старого автопарка, состояния латвийских дорог, экономической ситуации жителей – это обдираловка и катастрофа», — отмечает Себякин.

Латвия — экспериментальная площадка

Юрис Дрейманис подчеркнул, что Латвия — одна из первых стран, внедряющих передовой метод проверки выхлопных газов дизельных двигателей: «Этот метод уже используется в Германии, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии. Но соседи — Литва и Эстония — пока лишь наблюдают за нашим опытом».

На вопрос, почему в более благополучных Литве и Эстонии с нововведениями решили повременить, у Бориса Себякина тоже имеется ответ: «Латвия часто становится испытательной площадкой для самых сложных решений. Особенно в автомобильной отрасли. После этого новшества вводятся с оговорками в Эстонии и Литве. Или не вводятся».

По его мнению, зелёный курс приведет к расцвету каршеринга в Риге. Молодёжь уже сейчас активно использует эту услугу. А в бедных регионах, особенно в сельской местности, где общественный транспорт оптимизирован, людям придётся возвращаться к дедовским способам передвижения — отремонтировать старую телегу, смазать жиром колеса и запрячь коня.

На этом можно было бы поставить точку, если бы не вопрос: а кто же будет платить государству огромные налоги — дорожный, акцизный и прочие? Ведь число автовладельцев обещает явно уменьшиться. Естественное сокращение населения долгие годы и так ведется темпами стремительными. Но в Министерстве сообщения об этом уже подумали. Сейчас обсуждается внедрение 30 новых мер «для повышения безопасности дорожного движения». Среди них — установка новых радаров, снижение разрешенной скорости вне населенных пунктов до 80 километров в час и многочисленные другие инициативы.