С утра и до полуночи: в эту субботу Сигулда празднично открывает сезон

Мероприятия на любой вкус будут проходить по всему городу - в парках, на площадях, на рынках и даже в церкви.

Открытие в 9 утра на праздничном рынке. Затем - в 10 часов пройдет экуменическое богослужение в лютеранском соборе.

Будут и оркестры, и праздники в стиле средневековья, и творческие мастерские, и спектакли под открытым небом. Закончится всё в 19 часов гастрономическим фестивалем с участием лучших ресторанов города, а в 21 час - праздничный концерт.

Подробную программу можно посмотреть здесь.