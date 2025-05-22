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С утра и до полуночи: в эту субботу Сигулда празднично открывает сезон

Редакция PRESS 22 мая, 2025 20:23

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Грандиозным праздником в эту суббот, 24 мая, Сигулда открывает новый летний сезон. Множество мероприятий пройдут в городе - с утра и до позднего вечера.

Мероприятия на любой вкус будут проходить по всему городу - в парках, на площадях, на рынках и даже в церкви.

Открытие в 9 утра на праздничном рынке. Затем - в 10 часов пройдет экуменическое богослужение в лютеранском соборе.

Будут и оркестры, и праздники в стиле средневековья, и творческие мастерские, и  спектакли под открытым небом. Закончится всё в 19 часов гастрономическим фестивалем с участием лучших ресторанов города, а в 21 час - праздничный концерт.

Подробную программу можно посмотреть здесь.  

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