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С советской властью тоже было «сотрудничество»? Слова Силини снова вызвали волну негодования (1)

Редакция PRESS 19 мая, 2025 16:15

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LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье приняла участие в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Первая общая аудиенция нового понтифика запланирована на среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии — высшими должностными лицами Ватикана.

«Латвию и Святой Престол связывают тесные отношения, общие ценности и стремление к справедливости и к миру в мире. Эти отношения зародились более 800 лет назад — ещё во времена Terra Mariana. Для меня было большой честью представить Латвию на интронизации Папы Льва XIV в Ватикане и поприветствовать нового Папу от имени народа Латвии», — написала Силиня в соцсети X (бывший Twitter).

 

Однако запись вызвала широкий резонанс и критику со стороны пользователей:

Андрис: Это что, твит под шафе? Если нет, то это просто ужас.
Георгс: Ничего более бредового, чем про 800 лет «сотрудничества», я еще не слышал. Это то же самое, что назвать оккупацию 1940 года началом сотрудничества с Советским Союзом. Неужели у вас в офисе нет никого, кто хоть немного разбирается в истории, чтобы вы не выставляли себя на посмешище?
Улдис: Святой престол помогал немцам поработить Латвию на 700 лет. Спасибо им за это. Кто в последнее время ведет твиттер премьера? Это уже маразм. Запись показывает полное непонимание ситуации и слабое знание истории.
Раснайс: Всегда приятно услышать, что крестоносцы XIII века были первыми латвийскими дипломатами мира и справедливости.
Алексей: Наверное, и с советской властью у нас тоже было «сотрудничество»?
Филс: Латвия поддерживает дипломатические отношения со Святым Престолом с 1922 года. Они были прерваны во время советской оккупации и, если не ошибаюсь, восстановлены в 1991 или 1993 году...
Улдис11: Поздравить нового Папу с интронизацией — это хорошо. Но, пожалуйста, увольте того, кто пишет тексты для вашего аккаунта. «Контакты» между Латвией и Святым Престолом 800 лет назад... вот этого лучше было бы не писать, мягко говоря.
Валтс: «Более 800 лет назад» к нам на землю пришли крестоносцы из Рима — убивать и грабить. А наши предки жарили их медленно, прямо в латах. Сопротивление христианским захватчикам продолжалось более 600 лет. Вряд ли это можно назвать сотрудничеством.

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Комментарии (1) 34 реакций
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