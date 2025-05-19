«Латвию и Святой Престол связывают тесные отношения, общие ценности и стремление к справедливости и к миру в мире. Эти отношения зародились более 800 лет назад — ещё во времена Terra Mariana. Для меня было большой честью представить Латвию на интронизации Папы Льва XIV в Ватикане и поприветствовать нового Папу от имени народа Латвии», — написала Силиня в соцсети X (бывший Twitter).

Однако запись вызвала широкий резонанс и критику со стороны пользователей:

Андрис: Это что, твит под шафе? Если нет, то это просто ужас.

Георгс: Ничего более бредового, чем про 800 лет «сотрудничества», я еще не слышал. Это то же самое, что назвать оккупацию 1940 года началом сотрудничества с Советским Союзом. Неужели у вас в офисе нет никого, кто хоть немного разбирается в истории, чтобы вы не выставляли себя на посмешище?

Улдис: Святой престол помогал немцам поработить Латвию на 700 лет. Спасибо им за это. Кто в последнее время ведет твиттер премьера? Это уже маразм. Запись показывает полное непонимание ситуации и слабое знание истории.

Раснайс: Всегда приятно услышать, что крестоносцы XIII века были первыми латвийскими дипломатами мира и справедливости.

Алексей: Наверное, и с советской властью у нас тоже было «сотрудничество»?

Филс: Латвия поддерживает дипломатические отношения со Святым Престолом с 1922 года. Они были прерваны во время советской оккупации и, если не ошибаюсь, восстановлены в 1991 или 1993 году...

Улдис11: Поздравить нового Папу с интронизацией — это хорошо. Но, пожалуйста, увольте того, кто пишет тексты для вашего аккаунта. «Контакты» между Латвией и Святым Престолом 800 лет назад... вот этого лучше было бы не писать, мягко говоря.

Валтс: «Более 800 лет назад» к нам на землю пришли крестоносцы из Рима — убивать и грабить. А наши предки жарили их медленно, прямо в латах. Сопротивление христианским захватчикам продолжалось более 600 лет. Вряд ли это можно назвать сотрудничеством.