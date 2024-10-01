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С сегодняшнего дня дорожает платный вызов скорой помощи

© LETA 1 октября, 2024 11:40

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня платные вызовы и другие платные услуги Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) станут дороже, предусматривают утвержденные правительством изменения в прейскуранте СНМП.

Изменения коснутся только тех физических и юридических лиц, которые пользуются платными услугами скорой помощи.

Как пояснили в СНМП, это такие услуги, как дежурство медиков на концертах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях, плановая медицинская транспортировка, курсы обучения первой помощи и другие.

В СНМП подчеркнули, что повышение не относится к основным функциям - оказанию неотложной медицинской помощи населению в критических для здоровья и жизни ситуациях. Помощь пациентам с серьезными проблемами со здоровьем и угрожающими жизни состояниями оказывается бесплатно.

Поправки потребовались в связи с изменением объема средств, выделяемых на оплату труда врачей СНМП и других членов бригад, что повлекло за собой изменение размера их зарплат. Это в свою очередь повлияло на стоимость практически всех платных услуг, которая возросла в среднем на 9%.

В дальнейшем вызов СНМП к человеку, которому не требуется экстренная медицинская помощь, будет на 6,59 евро дороже - 91,52 евро. В прошлом году было 3322 таких вызова.

Вызов для оказания неотложной помощи человеку, не получающему оплачиваемых из госбюджета медицинских услуг, будет стоить на 7,25 евро больше - 198,93 евро. В 2023 году было 1489 таких вызовов.

Транспортировка пациента в ближайшую больницу по его желанию будет стоить 92,67 евро, что на 5,39 евро больше. В прошлом году эта платная услуга была оказана 104 раза.

Вызов бригады интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи в пределах Латвии будет стоить на 8,67 евро дороже - 108,32 евро в час. Эта бригада состоит из врача скорой помощи, ассистента врача и водителя.

Вызов ассистента врача в пределах Латвии будет стоить 89,14 евро в час, что на 7,34 евро больше. В состав бригады входят два ассистента врача скорой помощи и водитель машины скорой помощи.

Вызов специализированной бригады в Латвии будет стоить 113,90 евро в час, что на 8,74 евро больше. В состав бригады входят врач-специалист, помощник врача скорой помощи и водитель машины скорой помощи.

Вызов реанимационной бригады обойдется на 8,90 евро дороже - до 118,01 евро в час. В состав этой бригады входят анестезиолог-реаниматолог, помощник врача скорой помощи и водитель скорой помощи.

Также вырастут расходы на оказание медицинской помощи на мероприятиях, за платные консультации, обучение и другие услуги, предоставляемые СНМП.

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