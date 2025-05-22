С новым паспортом негражданина проблемы за границей и в аэропортах: что не так?

И разъясняет:

-Формально, согласно классификации Международной организации гражданской авиации (ICAO), этот код используется для обозначения нестандартных или особых статусов. Однако на практике он вызывает затруднения.

Люди сообщают, что с таким паспортом невозможно въехать в ряд арабских стран. При въезде в ЕС объяснение особенностей латвийского статуса может занять часы — и даже привести к опозданию на пересадку.

Я обратилась в МВД, но там проблемы не усматривают.

Хочу понять масштаб ситуации. Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной проблемой, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения.