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С новым паспортом негражданина проблемы за границей и в аэропортах: что не так?

Редакция PRESS 22 мая, 2025 21:06

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-В новом образце паспорта негражданина Латвии вместо пустого места как раньше государственная принадлежность обозначена «XXX», - обращает внимание латвийцев юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

И разъясняет:

-Формально, согласно классификации Международной организации гражданской авиации (ICAO), этот код используется для обозначения нестандартных или особых статусов. Однако на практике он вызывает затруднения.

Люди сообщают, что с таким паспортом невозможно въехать в ряд арабских стран. При въезде в ЕС объяснение особенностей латвийского статуса может занять часы — и даже привести к опозданию на пересадку.

Я обратилась в МВД, но там проблемы не усматривают.

Хочу понять масштаб ситуации. Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной проблемой, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения.

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