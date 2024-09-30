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С нового года CSDD начнет проверять сажевые фильтры; рекомендации по их содержанию в порядке (1)

Редакция PRESS 30 сентября, 2024 12:48

Новости Латвии 1 комментариев

Нередко у многих водителей именно фильтр твердых частиц, в народе называемый "сажевым фильтром", вызывает больше всего беспокойства при прохождении технического осмотра. Эксперт Интс Пурмалис, руководитель сегмента оборудования для сервисов компании Inter Cars Latvija, объясняет, как действовать, чтобы фильтр не доставлял проблем, как его поддерживать в наилучшем состоянии и что делать, если фильтр уже был удален.

Уже совсем скоро, с 2025 года, Латвия присоединится к числу европейских стран, где во время технического осмотра автомобилей с дизельными двигателями будет определяться и измеряться количество твердых частиц. Также будет проверяться, установлен ли, не удален ли и работает ли фильтр твердых частиц (DPF), он же "сажевый фильтр".

Под пристальное внимание Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) попадут все автомобили с дизельными двигателями, выпущенные до 2013 года, которые будут проверять с помощью специального оборудования. Порядок проверки наличия и работоспособности "сажевого фильтра" уже введен в ряде европейских стран, включая Нидерланды, Бельгию, Германию и Швейцарию. До сих пор в Латвии CSDD измеряла уровень дымности выхлопных газов, но с будущего года будет использоваться более точный и детализированный метод для определения количества твердых частиц.

Для чего необходим "сажевый фильтр" и как узнать, был ли он удален?

Фильтр твердых частиц в автомобиле задерживает попадание в воздух частиц, которые не только загрязняют окружающую среду, но и особенно вредны для здоровья при вдыхании. "К сожалению, многие автомобили с дизельными двигателями усиленно дымят, так как сажевые фильтры из них были удалены. Чаще всего это происходит потому, что работники сервиса не смогли найти другого способа решения проблем, связанных с выхлопами. Однако такая практика недопустима, так как все эти вредные частицы попадают в воздух, в наши дыхательные пути и так далее", — объясняет Пурмалис.

Говоря о том, как владелец автомобиля, купивший, например, подержанное авто, может узнать, есть ли у его транспортного средства сажевый фильтр, эксперт рекомендует два метода. "Один, самый простой из методов, — это протереть салфеткой внутреннюю часть выхлопной трубы. Если видны какие-либо отложения или грязь, скорее всего, у автомобиля есть проблемы с выхлопами, которые следует исследовать более тщательно", — рассказывает Пурмалис. 

Он добавляет, что этот метод применим к автомобилям, выпущенным после 2013 года, так как у более старых дизельных автомобилей это может не быть показателем. "Второй метод — с этого года на рынке в Латвии доступны также измерители твердых частиц, которые может приобрести любой автосервис. Если у вас есть сомнения по поводу того, как пройдет проверка твердых частиц в CSDD, с помощью этого оборудования можно обратиться в какой-либо компетентный сервис или воспользоваться тестовой проверкой в CSDD. Этот способ будет достаточно точным", — говорит И.Пурмалис, руководитель сегмента оборудования для сервисов компании Inter Cars Latvija

Что делать, чтобы у "сажевого фильтра" не возникали проблемы?

Эксперт отмечает, что чаще всего неработающий должным образом "сажевый фильтр" указывает на другие проблемы в автомобиле. 

"Первая ошибка, которую часто совершают в Латвии, — это покупка автомобиля с таким двигателем, который не соответствует образу жизни и привычкам вождения. Если владелец автомобиля живет в городе и ежедневно преодолевает небольшие расстояния, менее 50 км, то дизельный автомобиль не будет лучшим выбором — гораздо более подходящими будут автомобили с бензиновыми или гибридными двигателями или электромобили", — говорит Пурмалис. Он подчеркивает, что желание сэкономить, выбирая самый дешевый вид топлива, в долгосрочной перспективе может не оправдаться: дизельный двигатель "требует" регулярных дальних поездок, кроме того, ремонт таких двигателей обходится гораздо дороже, чем ремонт бензиновых.

Второй аспект, на который эксперт обращает внимание, — это покупка качественного дизельного топлива. "Регулярное использование качественного дизельного топлива определенно поможет в долгосрочной перспективе избежать проблем с "сажевым фильтром", — подчеркивает Пурмалис.

Также рекомендуется не забывать о регулярной замене топливного фильтра. Если же возникли проблемы, лучше всего обратиться к специалистам в сервис, которые ежедневно работают с конкретными дизельными автомобилями. Это поможет устранить проблему и избежать рекомендаций просто удалить "сажевый фильтр" или решать какие-то другие, не связанные с этим, проблемы.

Одно относительно новое решение, которое предлагается для улучшения работы "сажевого фильтра", — это его промывка. "Проще, но менее эффективно — мыть фильтр, не снимая его с автомобиля. Второй, самый эффективный способ — это промыть фильтр с помощью специального оборудования после его снятия с автомобиля, затем высушить и установить обратно", — рассказывает Пурмалис. Это будет временным решением, но, возможно, для кого-то оно окажется дешевле, чем покупка нового сажевого фильтра. 

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