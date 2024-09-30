Уже совсем скоро, с 2025 года, Латвия присоединится к числу европейских стран, где во время технического осмотра автомобилей с дизельными двигателями будет определяться и измеряться количество твердых частиц. Также будет проверяться, установлен ли, не удален ли и работает ли фильтр твердых частиц (DPF), он же "сажевый фильтр".

Под пристальное внимание Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) попадут все автомобили с дизельными двигателями, выпущенные до 2013 года, которые будут проверять с помощью специального оборудования. Порядок проверки наличия и работоспособности "сажевого фильтра" уже введен в ряде европейских стран, включая Нидерланды, Бельгию, Германию и Швейцарию. До сих пор в Латвии CSDD измеряла уровень дымности выхлопных газов, но с будущего года будет использоваться более точный и детализированный метод для определения количества твердых частиц.

Для чего необходим "сажевый фильтр" и как узнать, был ли он удален?

Фильтр твердых частиц в автомобиле задерживает попадание в воздух частиц, которые не только загрязняют окружающую среду, но и особенно вредны для здоровья при вдыхании. "К сожалению, многие автомобили с дизельными двигателями усиленно дымят, так как сажевые фильтры из них были удалены. Чаще всего это происходит потому, что работники сервиса не смогли найти другого способа решения проблем, связанных с выхлопами. Однако такая практика недопустима, так как все эти вредные частицы попадают в воздух, в наши дыхательные пути и так далее", — объясняет Пурмалис.

Говоря о том, как владелец автомобиля, купивший, например, подержанное авто, может узнать, есть ли у его транспортного средства сажевый фильтр, эксперт рекомендует два метода. "Один, самый простой из методов, — это протереть салфеткой внутреннюю часть выхлопной трубы. Если видны какие-либо отложения или грязь, скорее всего, у автомобиля есть проблемы с выхлопами, которые следует исследовать более тщательно", — рассказывает Пурмалис.

Он добавляет, что этот метод применим к автомобилям, выпущенным после 2013 года, так как у более старых дизельных автомобилей это может не быть показателем. "Второй метод — с этого года на рынке в Латвии доступны также измерители твердых частиц, которые может приобрести любой автосервис. Если у вас есть сомнения по поводу того, как пройдет проверка твердых частиц в CSDD, с помощью этого оборудования можно обратиться в какой-либо компетентный сервис или воспользоваться тестовой проверкой в CSDD. Этот способ будет достаточно точным", — говорит И.Пурмалис, руководитель сегмента оборудования для сервисов компании Inter Cars Latvija

Что делать, чтобы у "сажевого фильтра" не возникали проблемы?

Эксперт отмечает, что чаще всего неработающий должным образом "сажевый фильтр" указывает на другие проблемы в автомобиле.

"Первая ошибка, которую часто совершают в Латвии, — это покупка автомобиля с таким двигателем, который не соответствует образу жизни и привычкам вождения. Если владелец автомобиля живет в городе и ежедневно преодолевает небольшие расстояния, менее 50 км, то дизельный автомобиль не будет лучшим выбором — гораздо более подходящими будут автомобили с бензиновыми или гибридными двигателями или электромобили", — говорит Пурмалис. Он подчеркивает, что желание сэкономить, выбирая самый дешевый вид топлива, в долгосрочной перспективе может не оправдаться: дизельный двигатель "требует" регулярных дальних поездок, кроме того, ремонт таких двигателей обходится гораздо дороже, чем ремонт бензиновых.

Второй аспект, на который эксперт обращает внимание, — это покупка качественного дизельного топлива. "Регулярное использование качественного дизельного топлива определенно поможет в долгосрочной перспективе избежать проблем с "сажевым фильтром", — подчеркивает Пурмалис.

Также рекомендуется не забывать о регулярной замене топливного фильтра. Если же возникли проблемы, лучше всего обратиться к специалистам в сервис, которые ежедневно работают с конкретными дизельными автомобилями. Это поможет устранить проблему и избежать рекомендаций просто удалить "сажевый фильтр" или решать какие-то другие, не связанные с этим, проблемы.

Одно относительно новое решение, которое предлагается для улучшения работы "сажевого фильтра", — это его промывка. "Проще, но менее эффективно — мыть фильтр, не снимая его с автомобиля. Второй, самый эффективный способ — это промыть фильтр с помощью специального оборудования после его снятия с автомобиля, затем высушить и установить обратно", — рассказывает Пурмалис. Это будет временным решением, но, возможно, для кого-то оно окажется дешевле, чем покупка нового сажевого фильтра.