С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность (1)

Редакция PRESS 7 января, 2026 12:51

Важно 1 комментариев

LETA

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Кроме того, 36,8 цента с каждого уплаченного в виде налогов в госбюджет евро будет направлено на социальную защиту, в том числе на пенсии, пособия семьям, людям с инвалидностью, безработным и другие меры социальной защиты.

Минфин также сообщает, что 10,2 цента из одного уплаченного в виде налогов евро предусмотрено в этом году на здравоохранение - оплачиваемые государством услуги здравоохранения и доступность лекарств. На образование, науку, спорт и культуру будет направляться 8,4 цента из каждого евро, а на общественный порядок и безопасность - 5,6 цента.

На финансирование самоуправлений, в том числе на дотации, из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено 14,3 цента, а на экономическую деятельность, в том числе на транспорт и сельское хозяйство, - 4,6 цента. На охрану окружающей среды и развитие территорий предусмотрено 0,3 цента.

На обслуживание государственного долга и взносы в бюджет Европейского союза из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено 5,1 цента, а канцелярии президента, Сейму, Кабинету министров и министерствам предусмотрено 0,9 цента. На остальные расходы, в том числе на дипломатические миссии за рубежом и средства на непредвиденные и другие расходы, запланированы два цента.

Чтобы государство было способно обеспечить выполнение важнейших функций для своих жителей, значим каждый евро, уплаченный в виде налогов, подчеркивает Министерство финансов. Жители Латвии ежедневно платят различные налоги - от налога на добавленную стоимость при покупках в магазине до акцизных налогов на топливо, алкоголь и табачные изделия.

В этом году поступления консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,96 млрд евро. По сравнению с 2025 годом поступления вырастут на 959,8 млн евро, а расходы - на 819,4 млн евро.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину
С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне (1)

Важно 1 комментариев

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии? (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия (1)

Наука 1 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами? (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта? (1)

Латышские СМИ 1 комментариев

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

