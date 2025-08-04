Шокирует ли новость о дефиците бюджета в размере 253 миллионов евро в первой половине года?

«Не так уж и шокирует, ведь, по сути, непрерывный дефицит, если судить по месяцам, предшествовал этой новости. Но и объяснение вполне понятно: доходы основывались на очень позитивных прогнозах, сделанных до принятия бюджета, и эти прогнозы, как мы видим, не сбылись», — говорит Фрейманис.

Далее он рассказывает о новости, которая «не лишена лёгкого шока»: о падении оборота в продуктовой рознице на 3,4%. «Это очень много», — считает социолог.

«Для продуктов питания это показалось странным, но вполне объяснимо — возможно, это реакция населения на чрезвычайно высокий рост цен, который, несомненно, ощущает каждый, кто заходит в продуктовый магазин», — говорит Фрейманис.

А вот что касается спада спроса на продукты питания, то цифры, на его взгляд, шокирующие. Такими высокими они быть не должны были.

По его мнению, различные предложения корзин дешевых товаров и скидки в магазинах не стимулируют потребительскую активность.

В целом, говоря о большом дефиците бюджета, Фрейманис отмечает: «На мой взгляд, главная проблема в том, что прогнозы были слишком оптимистичными — доходы не такие большие, как ожидалось и на которые надеялись».