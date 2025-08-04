Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

С элементами легкого шока: социолог прокомментировал дефицит госбюджета и показатели продаж продуктов питания (1)

Редакция PRESS 4 августа, 2025 20:19

Выбор редакции 1 комментариев

TV24

Социолог, руководитель агентства рыночных и социальных исследований «Latvijas fakti» Айгарс Фрейманис в программе «Dienas personība» на телеканале TV24 подчеркивает, что дефицит государственного бюджета в размере 253 миллионов евро в первом полугодии не является неожиданным, зато падение оборота розничной торговли продуктами питания на 3,4% носит «элементы легкого шока».

Шокирует ли новость о дефиците бюджета в размере 253 миллионов евро в первой половине года?

«Не так уж и шокирует, ведь, по сути, непрерывный дефицит, если судить по месяцам, предшествовал этой новости. Но и объяснение вполне понятно: доходы основывались на очень позитивных прогнозах, сделанных до принятия бюджета, и эти прогнозы, как мы видим, не сбылись», — говорит Фрейманис.

Далее он рассказывает о новости, которая «не лишена лёгкого шока»: о падении оборота в продуктовой рознице на 3,4%. «Это очень много», — считает социолог.

«Для продуктов питания это показалось странным, но вполне объяснимо — возможно, это реакция населения на чрезвычайно высокий рост цен, который, несомненно, ощущает каждый, кто заходит в продуктовый магазин», — говорит Фрейманис.

А вот что касается спада спроса на продукты питания, то цифры, на его взгляд, шокирующие. Такими высокими они быть не должны были.

По его мнению, различные предложения корзин дешевых товаров и скидки в магазинах не стимулируют потребительскую активность.

В целом, говоря о большом дефиците бюджета, Фрейманис отмечает: «На мой взгляд, главная проблема в том, что прогнозы были слишком оптимистичными — доходы не такие большие, как ожидалось и на которые надеялись».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 19 реакций
Комментарии (1) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 18 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет? (1)

Важно 15:32

Важно 1 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать