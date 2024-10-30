С 1 января повышается минимальная зарплата: на сколько и что это значит?

«В будущем году на 40 евро будет увеличена минимальная зарплата. Мы начинаем переходить на новую систему, когда минимальная зарплата рассчитывается в процентах от средней по стране. Это определенно улучшит материальное положение и уровень жизни работников с более низкими зарплатами», - сказал министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

Принятые изменения коснутся работодателей и работников. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) о численности работников, чьи трудовые доходы были ниже минимальной заработной платы или равнялись ей, в 2023 году из 131 584 таких работников на частный сектор приходилось 99 270 человек (18,6%), в то время как в государственном секторе трудилось 29 012 человека (12,6%).

В 2023 году в Латвии было трудоустроено 822 489 человек.