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С 1 января повышается минимальная зарплата: на сколько и что это значит?

© Lsm.lv 30 октября, 2024 20:29

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Правительство поддержало повышение минимальной заработной платы в стране. Предусмотрено, что с нового года она составит уже не 700, а 740 евро в месяц за стандартную полную ставку до вычета налогов, сообщает LSM+ со ссылкой на Минблаг.

«В будущем году на 40 евро будет увеличена минимальная зарплата. Мы начинаем переходить на новую систему, когда минимальная зарплата рассчитывается в процентах от средней по стране. Это определенно улучшит материальное положение и уровень жизни работников с более низкими зарплатами», - сказал министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

Принятые изменения коснутся работодателей и работников. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) о численности работников, чьи трудовые доходы были ниже минимальной заработной платы или равнялись ей, в 2023 году из 131 584 таких работников на частный сектор приходилось 99 270 человек (18,6%), в то время как в государственном секторе трудилось 29 012 человека (12,6%).

В 2023 году в Латвии было трудоустроено 822 489 человек.

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