Ryanair вводит штрафы для тех, кто не торопится на свой рейс

В соответствии с новой политикой Ryanair, пассажиры должны пройти проверку и попасть к воротам минимум за 40 минут до вылета. Если пассажир придет позже, его ждет штраф в размере 120 евро. Этот штраф придется платить и в том случае, когда пассажир не успеет на самолет, но в течение часа до вылета приезжает в аэропорт в надежде пересесть на другой рейс. В таком случае эти же 120 евро придется заплатить за пересадку на другой рейс на том же маршруте.

Чтобы избежать штрафа, пассажиры должны приехать в аэропорт за два часа до вылета, чтобы у них было достаточно времени на регистрацию и другие проверки. Кроме того, рекомендуется следить за погодными условиями и условиями на дорогах, планировать поездку с запасом времени, особенно в часы пик.

​Это новшество вызвало реакцию у пассажиров. Некоторые считают, что штраф слишком большой, особенно если человек опаздывает ненамеренно. Однако эксперты отмечают, что строгие правила поощряют пассажиров соблюдать пунктуальность и помогают избежать опозданий. Они рекомендуют пассажирам внимательно планировать поездки, регистрироваться по интернету, чтобы избежать опозданий.​

Введенный Ryanair штраф в размере 120 евро за опоздание на регистрацию вводится для поощрения пунктуальности пассажиров.