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Русский язык на рынке труда важнее английского? Ланга не согласна (9)

Редакция PRESS 1 октября, 2024 13:05

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«Рассказ следующий. — Пишет в соцсетях обеспокоенная женщина. - В магазине на Центральной станции (у входа) работники между собой говорят только по-русски. Английский язык знают плохо. Часто приходят иностранцы, желая купить сим-карты, э-талоны, их просят говорить по-русски, не по-латышски, так как «в Латвии всем надо говорить на русском». Правда, с обслуживанием на латышском языке проблем нет. Это, по-моему, тот случай, когда у человека со знанием латышского/русского преимущество перед человеком со знанием латышского/английского. Было бы хорошо это актуализировать».

Актуализировать взялась Лиана Ланга: «Здравствуйте, пожалуйста, скажите своим сотрудникам в магазинах Центрального железнодорожного вокзала, что языком работы и обслуживания в Латвии является латышский, а не русский. Кроме того, иностранцы должны иметь возможность обслуживаться на английском языке, международном языке туризма, а не на русском, когда русский продавец пристает к туристу со своим русским. Сколько раз это можно повторять? Позор латвийским обрусителям ( krievinātājiem)! Транспортные узлы - это лицо страны"!

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