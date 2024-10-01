«Рассказ следующий. — Пишет в соцсетях обеспокоенная женщина. - В магазине на Центральной станции (у входа) работники между собой говорят только по-русски. Английский язык знают плохо. Часто приходят иностранцы, желая купить сим-карты, э-талоны, их просят говорить по-русски, не по-латышски, так как «в Латвии всем надо говорить на русском». Правда, с обслуживанием на латышском языке проблем нет. Это, по-моему, тот случай, когда у человека со знанием латышского/русского преимущество перед человеком со знанием латышского/английского. Было бы хорошо это актуализировать».