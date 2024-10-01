Актуализировать взялась Лиана Ланга: «Здравствуйте, пожалуйста, скажите своим сотрудникам в магазинах Центрального железнодорожного вокзала, что языком работы и обслуживания в Латвии является латышский, а не русский. Кроме того, иностранцы должны иметь возможность обслуживаться на английском языке, международном языке туризма, а не на русском, когда русский продавец пристает к туристу со своим русским. Сколько раз это можно повторять? Позор латвийским обрусителям ( krievinātājiem)! Транспортные узлы - это лицо страны"!