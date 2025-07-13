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Трамп впервые рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины

© BBC 13 июля, 2025 14:02

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового финансирования впервые с момента вступления в должность в январе, сообщает CBS News со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

По словам источников, новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни наносила по Украине удары с использованием беспилотников и ракет.

На этой неделе Россия осуществила то, что Украина назвала крупнейшей атакой с использованием беспилотников с момента начала полномасштабного вторжения, напоминает CBS. Трамп на этой неделе заявил, что планирует поставить Украине новые партии оборонительного оружия, хотя Пентагон до этого приостанавливал поставки.

Источник возможного нового финансирования для Украины неясен, отмечает CBS.

Однако собеседники телекомпании напомнили, что у Трампа остались полномочия по использованию 3,85 млрд долларов, оставшихся после президента Джо Байдена, которые могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Бывшие чиновники также сообщили CBS, что у президента США, по их мнению, есть полномочия конфисковать около 5 млрд долларов российских активов за рубежом и направить эти средства в Украину, хотя ни он сам, ни бывший президент Байден этим правом не пользовались.

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