«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

СГБ возбудила уголовное дело против Росликова в связи с его высказываниями на заседании Сейма 5 июня этого года, когда Росликов был еще депутатом Сейма. На заседании Сейма 5 июня было принято решение о дальнейшем продвижении проекта "Декларация о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и устранении ее языковых последствий".

В своей речи с трибуны Сейма Росликов выступил против декларации, намеренно дезинформировав о ее цели, а именно, что декларация якобы предусматривает полный запрет на использование русского языка в публичном пространстве и в быту.

По мнению СГБ, Росликов делал и другие манипулятивные заявления, направленные на возбуждение недовольства, возмущения и протеста среди русских, проживающих в Латвии, против латвийского государства и латышского народа. По оценке СГБ, речь Росликова в целом была направлена на разжигание ненависти и недовольства между латышами и русскими.

На трибуне Сейма он в повышенном тоне заявил, что вместе с латышами на баррикадах стояли и русскоязычные. Он задал риторические вопросы о том, что будет придумано в будущем для русскоязычных - "отдельные резервации, закон о том, что русскоязычные не могут называть своих детей определенным именем, потому что оно русское".

Росликов заявил, что различными законами и решениями государство "бомбардирует наши семьи", то есть русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что значительная часть населения Латвии - это русские, которые каждый день говорят дома по-русски, но при этом принимают участие в развитии страны, поэтому без них страна не сможет развиваться. В конце своей речи он по-русски воскликнул "Нас больше! Русский язык - наш язык!" и показал грубый жест руками.

«Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать…» - прокомментировал ситуацию на своей странице ФБ Алексей Росликов. - Не буду удобным, подходящим и, главное, без истории и своей идентичности! Не буду таким! Как я и говорил, меня будут судить за то, что, по их мнению, я говорю на языке «агрессора». А это недопустимо! Русский язык — мой язык, и я не буду прятаться и бояться! Идём в суд и принимаем бой!"