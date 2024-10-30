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«Победа начнется с развала России»: депутат Мичеревскис

pietiek.com 30 октября, 2024 18:53

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Время от времени на Западе, да и у нас, поднимаются волны беспокойства, что Украина проигрывает войну и что там все плохо...Как будет выглядеть победа и как будет выглядеть поражение, - этими вопросами задается депутат Рижской думы Марис Мичеревскис на портале pietiek.com.

Предположим, что русские оккупируют Харьков. Плохо? Да! Это потеря? Война продолжается, орки гибнут, экономика русских страдает. Вряд ли это потеря. Если бы украинцы разбили 10 тысяч орков под Донецком, те бы объявили - выходим из Запорожской области. Мир! Будет ли это победой? Ну вряд ли. Если бы русские ушли из Донецка и Крыма, было бы это победой? Возможно, сегодня так казалось бы, но через три года они снова будут там. Там же, в Молдове, кто знает, может, и у нас...

...Однажды Путин умрет, и начнется передел власти. Может быть, денежная система не выдержит, может быть, Кадыров подумает поехать в Москву. И однажды эта идиотская страна рухнет. И это будет победа.

Все остальное будет перемирием. Неважно в какой степени, даже если бы они отдали Курск и Ростов, всё равно это было бы просто перемирие. Российская нация больна, и они будут нападать на своих соседей, пока страна не развалится.

...Эта война прекрасно продемонстрировала, насколько слаб мир, насколько слаба Европа,  НАТО и насколько слабы мы. И только Украина оказалась сильной, а Россия оказалась ещё слабее. И победа будет тогда, когда Россия падет. Когда сменится власть в Иране, когда их система рухнет в Китае, когда изменится Северная Корея, Венесуэла. Когда Орбан убежит от власти в Венгрии. Тогда будет победа. И все это однажды совершенно неожиданно начнется с развала России.

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Труп на дороге: преднамеренное убийство или ДТП? Реальный детектив 1976 года в Даугавпилсе

История и культура 20:51

История и культура 0 комментариев

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Это уголовное дело, о котором рассказывалось в статье Илана Полоцка, опубликованной в газете «Советская молодежь» в апреле 1976 года, было передано рижской следственной группе после того, как оно окончательно зашло в тупик. Именно так посчитал следователь Даугавпилсского РОВД, который его расследовал. Было два подозреваемых, против каждого из них имелись веские улики, но виновность одного исключала причастность к преступлению другого. Третьего решения, судя по всему, не было.

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Новости Латвии 20:23

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