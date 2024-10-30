«Победа начнется с развала России»: депутат Мичеревскис

Предположим, что русские оккупируют Харьков. Плохо? Да! Это потеря? Война продолжается, орки гибнут, экономика русских страдает. Вряд ли это потеря. Если бы украинцы разбили 10 тысяч орков под Донецком, те бы объявили - выходим из Запорожской области. Мир! Будет ли это победой? Ну вряд ли. Если бы русские ушли из Донецка и Крыма, было бы это победой? Возможно, сегодня так казалось бы, но через три года они снова будут там. Там же, в Молдове, кто знает, может, и у нас...

...Однажды Путин умрет, и начнется передел власти. Может быть, денежная система не выдержит, может быть, Кадыров подумает поехать в Москву. И однажды эта идиотская страна рухнет. И это будет победа.

Все остальное будет перемирием. Неважно в какой степени, даже если бы они отдали Курск и Ростов, всё равно это было бы просто перемирие. Российская нация больна, и они будут нападать на своих соседей, пока страна не развалится.

...Эта война прекрасно продемонстрировала, насколько слаб мир, насколько слаба Европа, НАТО и насколько слабы мы. И только Украина оказалась сильной, а Россия оказалась ещё слабее. И победа будет тогда, когда Россия падет. Когда сменится власть в Иране, когда их система рухнет в Китае, когда изменится Северная Корея, Венесуэла. Когда Орбан убежит от власти в Венгрии. Тогда будет победа. И все это однажды совершенно неожиданно начнется с развала России.