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За всю историю его превзошёл только ВЭФ: феномен российско-французского завода «Проводник» (ФОТО)

«Вести» 27 марта, 2025 09:18

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Знакомый предприниматель показал старинный фотоальбом, выпущенный в 1908 году в Риге. Он приурочен к 20-летию российско-французского завода «Проводник», основанного на территории Красной Двины – нынешней Саркандаугавы. Предприниматель работает в одном из бывших корпусов предприятия и собирает все, что с ним связано...

Фолиант - на четырех языках: русском, французском, немецком, английском. О «Проводнике» в то время знали во многих городах и весях. По выпуску автопокрышек рижский завод занимал второе место в мире, по выпуску резинотехнических изделий – четвертое.

А вот тот же магазин "Проводника" на Елизаветинской, только с другого ракурса.

Номенклатура вообще была разнообразной: от противопожарного и телеграфного оборудования до медицинских инструментов, линолеума, водолазных костюмов.

А главной нишей долгое время считались резиновые галоши. Начинали с 50 пар в день, в 1908-м вышли на 35 тысяч. В ту пору это был ходовой товар и в Англии, и во Франции, и в Турции, и в Китае.

На старинных фотографиях - торговые представительства завода в десятках европейских столиц, в Азии: Лондон, Брюссель, Париж, Вена, Рим, Стамбул, Шанхай.

Парк и эстрада завода «Проводник».

Вот фото торгового склада в центре Риги – на углу Елизаветинской и Александровской. Над стеклянными витринами первого этажа - название товарищества «Проводник» на русском и немецком. Те, кто интересуется прошлым Риги, знают это здание: в 1860-е его построили наследники Анны ВЕРМАН – основательницы знаменитого рижского парка, а до войны в нем размещался легендарный «Молочный ресторан». В 1970-е деревянный дом снесли, а на его месте построили высотную гостиницу «Латвия», работающую и поныне – под другим названием...

«Проводник» был русско-французским предприятием, контрольный пакет принадлежал французскому банку. Управляющие оперативно реагировали на веяния времени, и, когда в мире начинается выпуск автомобилей, рижский завод строит новые цеха – по изготовлению покрышек. Прочно застолбил перспективную нишу и накануне Первой мировой становится вторым в мире по их выпуску.

В фотоальбоме - десятки фотографий с производственными цехами товарищества. На Красной Двине это когда-то был целый город. Только одна цифра: количество работающих достигало 16 тысяч! Лишь одному рижскому предприятию удалось впоследствии превзойти эту цифру – заводу ВЭФ.

Не менее впечатляющей была и социальная составляющая. Помимо заводских корпусов на Красной Двине в собственности «Проводника» было 17 непромышленных объектов! Школы, детский сад, больница, родильный дом, баня… Все услуги для работников - бесплатные!

В современных латвийских книгах «матерью детских садов» рабочей Риги называют Марту РИНКУ: она в начале XX века открыла первый детсад в окраинном Вецмилгрависе. Именем подвижницы сегодня названа одна из улиц района. Не умаляя заслуг Марты Ринки, заметим, что первые детсады для рижских рабочих появились раньше – в 1890-е на Красной Двине. Были там и ясли. В этом можно убедиться и листая старинный фотоальбом, выпущенный к 20-летию «Проводника»...

Ясли предприятия.

Одним из центров досуга Красной Двины был великолепный парк, разбитый акционерами завода. Занимал он обширную территорию в районе нынешней улицы Симаня. На фотографии - симпатичная эстрада в форме раковины типа тех, что были в центральных парках Риги, скамейки для зрителей.

Судя по материалам старых газет, концерты духовых оркестров здесь устраивались даже чаще, чем в центре. Для этого не нужно было приглашать оркестры со стороны – на заводе имелись собственные. Мужской и женский.

Газета Dzimtenes VEstnesis за 20 мая 1908 года писала: «Женским оркестром руководит Язеп Романовскис… В этом году дамы будут играть в парке три раза в неделю. Романовскис сам обучал их игре на инструментах. Это отличная подработка для женщин, и за игру они будут получать вознаграждение – 12 копеек в час по рабочим дням, 15 – по выходным. Оркестр очень популярен среди рабочих, и они с удовольствием танцуют в своем фабричном благоустроенном парке…»

Заканчивались вечера маршем, написанным специально для предприятия – «Да здравствует «Проводник»!». Как писала газета, «оркестр исполняет его под управлением капельмейстера, и марш особенно нравится публике»...

Есть в альбоме и фотография генерального директора Вениамина Владимировича ВИТТЕНБЕРГА. Многие известные рижские управленцы тех лет, инженеры заканчивали Рижский политехнический институт. Например, Фридрих ЦАНДЕР – один из теоретиков ракетостроения, который после окончания РПИ пришел работать на «Проводник». Виттенберга среди выпускников РПИ нет. И сведений о его биографии в альбоме мало. Вот что удалось узнать рижским краеведам.

Родился руководитель «Проводника» в Санкт-Петербурге 21 декабря 1867 года. По архивным документам Виттенберг - купец 1-й гильдии Бейнеш (Беньямин) Вульфович. Как видно, к балтийским немцам генеральный директор не имел отношения – это был крещеный еврей, принявший православие и ставший Вениамином Владимировичем.

Сведений о том, где учился глава предприятия, нет. Известно лишь, что в 1889-м, через год после основания «Проводника», он становится заведующим отделением испытаний завода (лабораторией). Через восемь лет - управляющий коммерческой и финансовой частями, а еще через год – один из директоров. С 1900-го – генеральный директор всего товарищества.

До Первой мировой Виттенберг жил на территории завода – на Ганибу дамбис, 31. В 1904-м женился. Летом молодые нередко выезжали в Бильдерлингсгоф (Булдури) – есть их фотографии в экипаже. Возможно, купили там дом. В 1915-м, во время Первой мировой, глава «Проводника» вместе с заводом эвакуируется в Москву, а через два года, когда к власти приходят большевики, эмигрирует в Париж.

До войны, с 1925-го по 1930-й, он вновь в Риге – проживает на Ганибу дамбис, 27. Умер руководитель «Проводника» во Франции в 1942 году.

Его внуки и правнуки, которые и сегодня живут там, прислали копию некролога в газете Le Figaro от 23 января 1942 года: «Мы узнали о смерти Виттенберга, бывшего царского статского советника, бывшего президента французско-русской гуттаперчевой компании «Проводник» в возрасте 75 лет. Похоронен 5 января 1942 года в городе Сен-МатьЕ, департамент Верхняя Вьенна»...

Предприниматель, который показал мне старинный фотоальбом, собрал много интереснейших артефактов о прошлом знаменитого завода. Значки, образцы продукции, буклеты, открытки, фотографии.

Его мечта – в одном из помещений бывшего товарищества открыть экспозицию. Чтобы как можно больше людей смогли узнать и увидеть, какой же когда-то была Рига – город, чью продукцию знали во всем мире: от Лондона, Парижа, Брюсселя, Вены, Рима и Петербурга до Стамбула и Шанхая...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из старинного альбома

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