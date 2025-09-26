Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

© LETA 26 сентября, 2025 10:28

Важно 0 комментариев

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

По мнению фракции, вопрос торговых мест для местных производителей на Рижском Центральном рынке не решается ни ответственно, ни проактивно, качество предлагаемых услуг не соответствует заявленным ценам, управление недвижимостью в портфеле «Rīgas nami» осуществляется неэффективно, а также отсутствуют прозрачное управление и чёткая стратегия развития.

Учитывая вышесказанное, LPV считает, что нынешний совет и правление «Rīgas nami» не способны продолжать работу в интересах общества. Фракция предлагает поручить исполнительному директору города Риги Янису Ланге отозвать совет компании «Rīgas nami», назначить временный совет и немедленно начать процесс выдвижения кандидатов для формирования нового совета.

Кроме того, фракция требует поручить временному совету оценить деятельность правления предприятия и его ответственность.

Как сообщалось ранее, недовольство деятельностью «Rīgas nami» на Центральном рынке вызвала торговля промышленными товарами в отремонтированном Овощном павильоне. Там также было обнаружено, что продаются матрёшки, что вызвало возмущение у вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса (NA).

Он встретился с руководством «Rīgas nami» и договорился, что в Овощной павильон частично вернутся продавцы овощей и фруктов, а также будет установлен более строгий контроль за ассортиментом и продукцией, в том числе для того, чтобы там не торговали товарами из страны-агрессора или продукцией, символизирующей её.

Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года, когда порывы ветра сорвали часть верхнего покрытия крыши, и здание было закрыто на ремонт. Работы по реконструкции и замене крыши завершились в апреле 2024 года, однако затем потребовалось провести дополнительные запланированные работы по усилению конструкций крыши.

Замену покрытия крыши и усиление металлических конструкций выполнило предприятие AS «Būvuzņēmums Restaurators». Общая стоимость ремонтных работ составила 1,3 миллиона евро, из которых 709 тысяч евро потрачено на замену покрытия крыши и 612 тысяч евро — на усиление её конструкций.

Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

