Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

По мнению фракции, вопрос торговых мест для местных производителей на Рижском Центральном рынке не решается ни ответственно, ни проактивно, качество предлагаемых услуг не соответствует заявленным ценам, управление недвижимостью в портфеле «Rīgas nami» осуществляется неэффективно, а также отсутствуют прозрачное управление и чёткая стратегия развития.

Учитывая вышесказанное, LPV считает, что нынешний совет и правление «Rīgas nami» не способны продолжать работу в интересах общества. Фракция предлагает поручить исполнительному директору города Риги Янису Ланге отозвать совет компании «Rīgas nami», назначить временный совет и немедленно начать процесс выдвижения кандидатов для формирования нового совета.

Кроме того, фракция требует поручить временному совету оценить деятельность правления предприятия и его ответственность.

Как сообщалось ранее, недовольство деятельностью «Rīgas nami» на Центральном рынке вызвала торговля промышленными товарами в отремонтированном Овощном павильоне. Там также было обнаружено, что продаются матрёшки, что вызвало возмущение у вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса (NA).

Он встретился с руководством «Rīgas nami» и договорился, что в Овощной павильон частично вернутся продавцы овощей и фруктов, а также будет установлен более строгий контроль за ассортиментом и продукцией, в том числе для того, чтобы там не торговали товарами из страны-агрессора или продукцией, символизирующей её.

Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года, когда порывы ветра сорвали часть верхнего покрытия крыши, и здание было закрыто на ремонт. Работы по реконструкции и замене крыши завершились в апреле 2024 года, однако затем потребовалось провести дополнительные запланированные работы по усилению конструкций крыши.

Замену покрытия крыши и усиление металлических конструкций выполнило предприятие AS «Būvuzņēmums Restaurators». Общая стоимость ремонтных работ составила 1,3 миллиона евро, из которых 709 тысяч евро потрачено на замену покрытия крыши и 612 тысяч евро — на усиление её конструкций.