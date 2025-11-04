Руководитель Добельской больницы против новой реформы Минздрава: что там?

Как отметил Зариньш, государство планирует сосредоточить основные услуги в крупных городах, тогда как в местных больницах могут остаться лишь терапевтические отделения и койки для ухода. "Это ограничит доступность специалистов и затруднит для пациентов получение и неотложной, и плановой помощи", - отмечает руководитель больницы.

"Кроме того, частые изменения госфинансирования и его условий препятствуют долгосрочному планированию. Без стабильной государственной политики и финансирования учреждение не может полноценно развивать услуги или инвестировать в инфраструктуру", - подчеркивает руководитель больницы.

По его мнению, основной проблемой в настоящее время является неопределенность в отношении будущего объема неотложной помощи. Если Министерство здравоохранения решит, что в местных больницах должны остаться только терапевтические отделения, это существенно изменит ситуацию и для больниц, и для пациентов.

"Ликвидация отделений ограничит возможности семейных врачей и специалистов направлять пациентов в стационары, что создаст дополнительное ощущение нестабильности. Если человек получит травму и ему потребуется срочная помощь, то может оказаться, что в конкретный момент необходимый специалист недоступен", - отметил Зариньш.

"Я не согласен с реформой, предусматривающей централизацию услуг только в городах республиканского значения. В регионах тоже необходимо обеспечивать полноценную помощь пациентам и достаточное количество специалистов", - подчеркнул руководитель больницы.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения предлагает к 2029 году перейти от нынешней пятиуровневой системы больниц к трехуровневой, а также внедрить систему финансирования, основанную на показателях качества, и предоставить медицинским учреждениям больше гибкости в использовании средств. Трехуровневая система больниц предполагает их деление на многопрофильные, региональные и местные, при этом во многих местных больницах могут быть сокращены объемы оказания неотложной медицинской помощи.