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Руки прочь от наших пенсий! Будущие пенсионеры выйдут на марш-бросок

Редакция PRESS 4 октября, 2024 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге пройдет марш протеста против намерения правительства сократить размер взносов во второй пенсионный уровень, пишет портал Grani. Участники акции полагают, что такое решение крайне негативно отразится на их будущих пенсиях, и готовы за них бороться.

Марш протеста, организатором которого является Янис Свемпс, намечен на 6 часов вечера во вторник (8 октября). Участники акции планируют пройти от Сейма до Кабинета министров, чтобы привлечь внимание правительства к этой проблеме.

Сколько именно людей выйдет на акцию, не сообщается, но можно предположить, что недостатка в участниках не будет. Достаточно вспомнить, что на портале общественных инициатив manabalss.lv десять тысяч подписей, необходимых для передачи инициативы против сокращения взносов, удалось собрать всего за сутки.

Людей можно понять. Размер латвийских пенсий и без того, как говорится, не фонтан, а после введения изменений грозит превратиться просто в слезы. Ведь изначально предполагалось, что на второй уровень пенсионной системы будет перечисляться 10% от ставки социальных взносов, но в итоге в годы финансового кризиса она снизилась до 8%, а затем и вовсе до 2%, чтобы иметь средства на выплату пенсий на первом уровне. Позже ставку для второго уровня постепенно увеличили до 6%. А теперь из этих 6% (которыми управляют частные инвесторы, вкладывая их в финансовые рынки с целью преумножения капитала) правительство волевым решением намерено забрать еще 1%, чтобы переложить его на первый уровень.

Как утверждают эксперты, последствия будут самыми печальными. Предположительно, это отнимет у будущих пенсионеров в среднем не менее 10 000 евро из их капитала, и размеры их ежемесячной пенсии окажутся более чем на 60% меньше их предыдущей зарплаты.

Однако власти такая перспектива не пугает. Они думают не о будущем, а о решении сиюминутных задач. Их цель – снизить налоговое бремя для работодателей и обеспечить выплаты пенсий нынешним пенсионерам. А что это может привеcти не только к увеличению теневой экономики (зарплаты в конвертах), но и неконтролируемому повышению пенсионного возраcта, о чем в правительстве почему-то не задумываются.

Вот потому люди и собираются выйти на протест.

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