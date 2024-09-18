Розенвалдс: она так выразительно танцует со своей метлой, что со стороны это выглядит как наведение порядка

Латвийское правительство возглавляет политик, который даже не является лидером собственной партии. Обычно в политике главой правительства становится политик, который сначала добивается лидерства в своей партии, затем возглавляет предвыборный список как кандидат в премьер-министры от партии, получает мандат доверия избирателей... Но сегодня у нас нет премьер-министра, у нас есть дама приятная во всех отношениях, умеющая складно и четко излагать свои взгляды - та, кого можно оставить дежурной по кабинету на определенное время.

Сейчас не то время, когда кто-то требует от правительства быть дальновидным, думать на перспективу, ставить перед собой большие цели. Сейчас время, когда глава правительства может быть похож на заводского дворника, отвечающего не за развитие производственного процесса, а лишь чистоту в цехах... И это модель очень выгодна всем участникам политического процесса в данный момент. А уборщица так выразительно танцует со своей метлой, что со стороны это выглядит как наведение порядка.

И избиратель тоже не хочет ничего особенного. Он и так уже в шоке от происходящего вокруг, ему нужно только одно - чтобы его по возможности не трогали. Мы привыкли быть последними в Балтии, привыкли, что наших предпринимателей жмут, привыкли, что интересы людей у нас на последнем месте, что регулирование партнерства важнее учителей и пенсионеров. Поэтому для избирателя в Латвии хороша любая власть, которая резко не ухудшает его жизнь, а что до "мелких" неприятностей - тут можно не беспокоиться, потому что в них будут виноваты Кремль и прочие злые силы.

Поначалу меня смутило, что в годовщину своего премьерства Эвика Силиня похвасталась, что правительство многого добилось: например, снижения цен на лекарства и сокращения бюрократии в юстиции. Серьезно!? Это те стратегические достижения, которые характеризуют правительство? Но если электорат не готов ставить перед ним долгосрочные задачи, то неудивительно, что премьер-министр отчитывается как бригадир на стройплощадке - просто и ясно. Они нашли друг друга — два одиночества, и понимают друг друга с полуслова".





