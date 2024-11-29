Россия захватывает по 22 кв. км территории Украины в день. Говорит ли это об успехе наступления?

Заявления российских пропагандистских ресурсов по поводу нынешней ситуации полны оптимизма, звучат даже предположения о скором обрушении украинской обороны. Однако многие осведомлённые Z-блогеры оценивают положение российской армии не столь радужно, а некоторые даже бьют тревогу. В чём дело и что происходит на фронте?

Темпы продвижения российских войск заметно выросли с осени 2024 года. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), с 1 по 25 ноября 2024 года российские войска заняли 574 кв. км территории Украины — то есть средняя скорость продвижения составила 22 кв. км в день. Схожие данные приводит агентство Reuters — по его данным на 28 ноября, с начала месяца российская армия захватила более 600 кв. км украинской территории.

Вместе с тем, как отмечает ISW, российским войскам необходимо взять под контроль ещё более 8 тыс. кв. км территории, чтобы добиться поставленной Кремлем самоцели занятия всей территории Донецкой области. При нынешних относительно высоких темпах продвижения на это потребуется примерно год, но аналитики не уверены, что россияне смогут сохранить набранную скорость.

«У Украины еще есть несколько хорошо защищенных городов в Донецкой области, таких как Славянск и Краматорск, которые российские войска, вероятно, не смогут захватить так быстро, как села и поля возле Покровска», — пишет ISW.

Именно в районе Покровска к западу от Донецка российское наступление идёт наиболее энергично. На днях украинские военные, обороняющие город, рассказали телеканалу CNN, что ситуация критическая: по их словам, противник уже находится в 5,5 км от Покровска, подтягивает войска и готовится к штурму. Они также жалуются на нехватку личного состава, в особенности пехоты.

«Поэтому мы часто видим ситуации, когда враг неконтролируемо проникает в уязвимые зоны», — рассказал телеканалу командир подразделения беспилотников с позывным «Восток».

Но другой военнослужащий ВСУ, Евгений Иевлев, сообщил изданию «РБК-Украина», что оборона Покровска и соседнего Мирнограда значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом — построены новые фортификации, которые значительно прочнее и лучше спланированы.

В настоящий момент российская армия пытается обойти Покровск с юга, ей удалось войти в село Жёлтое и несколько соседних населённых пунктов. Одновременно она бросила крупные силы на ликвидацию так называемого «кураховского выступа», находящегося ещё южнее.

Примерно половина самого Курахово уже захвачена, в городе идут бои. Положение ВСУ на этом участке осложняется наличием «кармана» в треугольнике Успеновка-Трудовое-Елизаветовка, откуда украинские части необходимо отводить из-за опасности окружения. Другая неприятность для ВСУ состоит в том, что российские войска атакуют и к западу от Курахово — в направлении сёл Богатырь, Разлив, Сухие Ялы — и угрожают перерезать основную трассу снабжения вдоль реки Волчья.

Продолжаются российские атаки и к северо-востоку от Курахово в районе посёлков Заря, Солнцевка и Вознесенка.

Подпись к фото,Местность к западу от Донецка плохо способствует обороне — там много ровных бескрайних полей

Ещё одно опасное для ВСУ направление — район Большой Новосёлки в 35 км к юго-западу от Курахово. Российские войска подошли к этому укрепрайону с востока и продолжают атаки с юга и юго-запада, очевидно, намереваясь взять его в кольцо.

Как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, Большая Новосёлка служит важным логистическим пунктом, а ее потеря может нести дополнительные угрозы для городов Запорожской области Гуляйполя и Орехова. Кроме того, захват Большой Новосёлки даёт российским войскам возможность продвижения в юго-восточную часть уже Днепропетровской области — о таких планах российского командования ранее сообщал ISW.

Почему ВСУ не удаётся сдержать российский натиск в Донбассе?



На этот счёт есть разные мнения. Много говорят и о смене тактики российского командования, которое всё чаще стало прибегать к координированным атакам рассредоточенными пехотными группами одновременно на разных направлениях.

Говорят и об отказе от лобовых штурмов укрепрайонов (хотя вряд ли в этом есть что-то новое), и о нехватке личного состава, а также вооружений для оснащения уже мобилизованных солдат (об этом недавно заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин).

Но есть и другие интересные точки зрения, в частности, экспертов по разные линии фронта.

Как пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец, склонность российского командования к «обходам и охватам» очевидна и понятна.

«Но каждый раз это почему-то снова становится откровенным "откровением" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами.

Хорошо, когда противник, в силу тех или иных причин, не может обойти их, как это сейчас происходит в районе Часова Яра, и он вынужден штурмовать/атаковать в лоб. Но в подавляющем большинстве случаев с такими сложностями он в реализации своих замыслов (планов) не сталкивается», — указывает эксперт.

По его словам, в итоге ВСУ всё равно приходится оставлять оборонительные районы, часто с необязательными потерями, потому что иначе наступающие российские войска просто перережут пути снабжения: «Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидово, так сейчас противник делает в районе Курахово и, очевидно, в большем масштабе попытается это сделать в течение зимы в Торецке и Покровске».

Машовец считает, что украинское командование, судя по его реакции, осознаёт замыслы противника.

«Однако, скорее всего, у него просто не хватает сил и ресурсов реагировать на эти действия противника в достаточной степени», — полагает он.

А по мнению российского военного эксперта, автора телеграм-канала «Игра в ЦивилиZацию», командование ВСУ сделало большую ставку на Силы беспилотных систем (СБС), и сейчас ему не хватает резервов, чтобы закрыть все направления, по которым атакует российская армия.

«С одной стороны, их отдельные батальоны беспилотных ударных авиационных систем наносят нам огромные потери, на сегодня о каком-то паритете или нашем преимуществе в потерях надо забыть, "в поле" его нет с момента штурма Авдеевки, и при такой тактике, которой мы придерживаемся, не будет никогда больше. Авиация и УМПК, конечно, сглаживают этот счёт, но "вообще", а вот на поле боя картина давно не в нашу пользу», — пишет он.

«Но с другой стороны, у СБС нет своей пехоты, и какие бы потери они не нанесли, удержать территорию они не могут — нечем. Рано или поздно российская пехота добирается до хилого "укрепа" и убивает или обращает в бегство его защитников, несмотря на сотни израсходованных для их защиты FPV. Итог мы видим на карте».

По словам эксперта, такие действия российских войск — «непрерывная, бесконечная разведка боем, когда масса войск мелкими группами бьёт то туда, то сюда, и пытается прорваться там, где противник слаб».

«При такой тактике, когда надо проломить массой людей массу дронов и убить несколько человек в "укрепе", подготовка войск особого влияния на исход боя не оказывает, отсюда и недельная "подготовка" новых контрактников перед отправкой в бой.

Это, неправильно, конечно, и к исходу весны у нас могут кончиться люди, если потери при наступлении по всему фронту не удастся снизить», — считает блогер.

«Противник копит силы для нового удара»

Любопытно и мнение ещё одного Z-блогера, автора телеграм-канала «Рыбарь». Он утверждает, что украинская сторона прибедняется, объясняя неудачи ВСУ в Донбассе огромным численным превосходством российской армии.

«В действительности, при всех проблемах украинских формирований тотального дефицита живой силы у них не наблюдается. На свежие формируемые соединения ее тоже хватает, чему активно способствуют массовые облавы ТЦК на подконтрольной киевскому режиму территории.

Аналогичная ситуация складывается и с техникой, которую США и другие страны НАТО продолжают исправно поставлять на Украину. По этой же причине недавно бригады ВСУ с номерами от 155 до 159 вновь получили статус механизированных, хотя ранее были пехотными из-за нехватки машин.

Поэтому недавние заявления главкома ВСУ Сырского о подготовке нового контрнаступления недалеки от истины. Противник копит силы для нового удара, который с высокой вероятностью будет приурочен к вступлению в должность Трампа», — считает «Рыбарь».

Ситуация на других направлениях



Российские войска не прекращают наступательные действия и на других участках фронта — на севере и востоке Харьковской области, на Северском и Лиманском направлениях, в районе Часова Яра и Торецка, а также на юге. Однако такого продвижения, как к западу у Донецка, у них там нигде нет.

Краткий обзор на основании подтверждённых данных геолокации:

Российская попытка прорыва границы силами небольших диверсионно-разведывательных групп в районе КПП Гоптовка-Нехотеевка к северо-западу от Харькова 25 и 26 ноября оказалась неудачной, украинские войска отразили атаки. В целом линия фронта на Харьковском направлении остаётся без изменений.

Продолжаются бои на Купянском направлении. Минобороны России заявило о захвате села Копанки к юго-востоку от Купянска и к востоку от Боровой, но сразу же пошли сообщения об украинских контратаках. Российские войска также продолжают удерживать небольшой плацдарм на западном берегу реки Оскол к северо-востоку от села Двуречная.

На Лиманском направлении украинские войска восстановили ранее утраченные позиции к северо-востоку от села Торское (к западу от Кременной).

Продолжаются бои и за Торецк, где украинским войскам недавно также удалось отбить ранее потерянные оборонительные позиции в центральной части города. В то же время российская армия не оставляет попыток обойти Торецк с флангов.

Остается сложной ситуация в Часовом Яру. «Враг не прекращает попыток продвинуться как в самом городе, так и на флангах, в основном используя пехоту. Попытки прорваться были безуспешными для противника, в городе продолжаются бои», — сообщает украинский портал DeepState. По его данным, еще более напряжённая обстановка сложилась к югу от города, в районе микрорайона «Новый».

По заявлению украинского Генштаба, российские войска проводят разведывательные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области с целью выявления огневых позиций ВСУ.

Российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но успехов не добились. Однако украинские военные источники по-прежнему считают, что российское командование готовится к возможной наступательной операции на Запорожском направлении, накапливая живую силу и технику на некоторых направлениях.



Курская область



По данным Reuters, Украина потеряла более 40% захваченных в августе территорий в Курской области в результате нескольких российских контратак. Однако стоит учитывать, что отход ВСУ, в особенности из Кореневского района, по большей части стал следствием отказа от наступательных действий и стремления уплотнить оборонительные порядки после того, как Россия стянула в Курскую область многотысячную группировку.

Вероятно, Москве приходится считаться с тем, что боевые действия ведутся на российской территории, и освобождать её теми же методами, какими «освобождали» украинские города — снося их до основания — в данном случае неприемлемо.

При этом атаки небольшими пехотными группами при слабой огневой поддержке в Курской области не столь эффективны, как в Донбассе, поскольку плотность обороны на удерживаемой украинцами территории довольно высока, да и воюют там опытные части ВСУ.

«Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска, предположительно, подразделения 104-го полка 76-й дивизии ВДВ, продвинулись к востоку от Нижнего Клина (юго-востоку от Коренево) во время механизированной атаки численностью примерно в взвод», — пишет ISW.

Сообщается также о продвижении российских частей в районе Дарьино к юго-западу от Нижнего Клина и об украинских контратаках в этом районе.