Россия создает видимость успехов, но украинский фронт держится. Что изменилось на войне с начала года

Украинские войска с боями отходят в Донецкой области, но обвала фронта не происходит, управление сохраняется, снабжение армии работает, крупным городам опасность захвата не угрожает.

Судя по всему, и российское, и украинское командование рассчитывают, что противник в конце концов выдохнется и утратит боеспособность.

При этом у обеих воюющих сторон постепенно накапливаются проблемы, грозящие в итоге обернуться серьёзным кризисом.

В чём заключаются эти проблемы и какие события могут стать признаком кардинального изменения ситуации на фронтах в Украине?

Но сначала — краткий обзор ситуации на фронтах по состоянию на 17 января.

Наиболее угрожающими для ВСУ остаются Покровское и Новопавловское (бывшее Кураховское) направления, а также район Большой Новосёлки.

Покровское направление

Российская группировка войск «Центр» пытается изолировать Покровск — последний из городов Донецкой области к западу от областного центра, остающийся под контролем Киева. Атакуя по флангам, она уже смогла перерезать четыре из шести основных трасс, ведущих к городу, но это были не самые важные пути снабжения.

Основные силы российской группировки атакуют к западу и юго-западу от Покровска. Несмотря на упорное сопротивление, ВСУ не удаётся сдержать натиск, что в перспективе угрожает глубоким охватом не только города, но и всего района украинской обороны.

До трассы Е50 Покровск — Днепр российским войскам остаётся примерно 4,5 км.

По словам главного редактора сайта «Цензор.нет» Юрия Бутусова, украинские власти и командование объясняют продвижение противника исключительно его большим преимуществом в силах.

Однако, по его мнению, главная причина не в этом.

«Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже, — считает эксперт. — Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться. Требуется система и организация».

«На тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне», — пишет Бутусов.

Новопавловское направление

После взятия Курахово основные усилия наступающих российских частей направлены на ликвидацию остатков Кураховского выступа — остающуюся под контролем ВСУ территорию к югу от города и водохранилища.

Здесь главную угрозу украинским частям представляют не столько фронтальные атаки на выступ, сколько российские удары западнее с целью отрезать последний путь к отступлению по трассе Дачное — Константинополь.

«Продолжающиеся упорные действия 110-й мотострелковой бригады противника в направлении Андреевки достаточно красноречиво это подтверждают», — пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Вместе с тем он отмечает снижение интенсивности российских атак на этом направлении и предполагает, что российское командование сейчас занято вопросом перегруппировки войск. Впрочем, он не исключает возможности новых попыток окружить украинские части в Кураховском выступе.

Район Большой Новосёлки

Здесь для украинских подразделений сложилась угрожающая ситуация. Большая Новосёлка, некогда служившая мощным опорным пунктом ВСУ, сейчас находится в полуокружении, и вопрос стоит не об удержании этого населённого пункта, а о безопасном отводе сил обороны.

«По сути, противник уже завершил охват Времьевки и Большой Новосёлки с севера, востока, юга и юго-запада, и в ближайшее время стоит ждать некоего „решительного штурма" Большой Новосёлки, Времьевки и Нескучного, которые ещё удерживаются ВСУ», — пишет Константин Машовец.

А по данным портала DeepState, российские войска уже заняли северные окрестности Нескучного и непрерывно отправляют пехоту на штурм. «Если им удастся накопить на северных окраинах Нескучного определенную группировку и закрепиться, то в очередной раз может повториться ситуация с оставлением бойцов Сил обороны Украины в неблагоприятной ситуации», — отмечают украинские аналитики.

Ситуация на других участках

Российские войска продвинулись в районе огнеупорного завода в центральной части Часова Яра. Они продолжают наступление в самом городе и к югу от него Яра в районе Предтечино, Ступочек и Александро-Шультино.

Кадры геолокации указывают на продвижение российской армии в северной и северо-западной частях Торецка. Бои идут в городе, а также к западу от него около Щербиновки.

Российские войска 14–15 января атаковали северо-восточнее Лимана в районе Тернов и Колодезей и восточнее Лимана в районе Заречного. Продолжались наступательные операции и к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, восточнее в районе Верхнекаменского и юго-восточнее в районе Выимки и Ивано-Даровки. Продвижения нет.

На севере Харьковской области российские войска продолжали наступательные операции в районе Волчанска и села Тихое. Продвижения нет.

Российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении — северо-восточнее Купянска в районе села Тополи, восточнее в районе Петропавловки и юго-восточнее в районе Табаевки. Продвижения нет, однако российские части продолжают удерживать и понемногу расширять плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе посёлка Двуречная, тем самым наращивая угрозу левому флангу обороны ВСУ.

К югу от Купянска в районе Боровой зафиксировано продвижение российских войск на двух участках — к северу и северо-западу от села Вишневое и к западу от села Макеевка.

Наступательные операции российской армии на украинском выступе в Курской области 15 января успеха не имели. Бои продолжались к северо-западу от Суджи в районе Кругленького, Николаевки и Николаево-Дарьино, к северу от Суджи в районе сёл Черкасское Поречное, Погребки, Старая Сорочина и Новая Сорочина, а также к югу от Суджи в районе Махновки.

На западе Запорожской области местами шли позиционные бои, подтвержденных изменений линии фронта нет.

Российские войска продолжали локальные наступательные операции на Херсонском направлении в районе Казачьих Лагерей и Новой Каховки, однако успехов не добились.

Цена продвижения

Несмотря на общее впечатление об успешно развивающейся для России военной кампании, на карте боевых действий территориальные завоевания российской армии за 2024 год не выглядят внушительно.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), в 2024 году российские войска продвинулись на 4168 кв. км, причём большую часть — 56,5% — им удалось захватить в ходе наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре, после чего темпы продвижения снизились.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил 30 декабря, что российские войска в 2024 году потеряли 427 тысяч солдат — не уточняя, сколько из этих потерь относится к безвозвратным. Полностью опираться на эти данные нельзя, поскольку воюющие стороны склонны завышать потери противника. Но есть и другие свидетельства того, что продвижение даётся российской армии очень дорогой ценой.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 декабря, что в 2024 году контракты на военную службу с Министерством обороны подписали 440 тысяч новобранцев.

«Это говорит о том, что Россия, вероятно, набирает ровно столько военнослужащих, чтобы восполнить высокие показатели потерь один к одному», — пишет ISW.

И потребность в желающих отправиться на войну только растёт. В новом году власти многих российских регионов увеличили размер выплаты.

В соцсетях можно найти сотни тяжёлых видеокадров и фотографий: поля и лесопосадки, усыпанные трупами российских солдат, транспортные самолёты, под завязку набитые тяжелоранеными, быстро растущие военные кладбища.

Огромные потери подтверждают и участники боёв с российской стороны.

«По имеющимся данным, порядка 70% атак срывается ещё на этапе выдвижения штурмовых групп на рубеж атаки ввиду обнаружения их малыми разведывательными БПЛА противника с оперативным нанесением им комплексного огневого поражения, в том числе ударными дронами», — указывает автор телеграм-канала «Филолог в засаде».

«Общие впечатления раненых пехотинцев с Запорожского направления, из-под Авдеевки и Часов Яра такие: пехота ловит собой дроны и занимает территорию, когда дроны заканчиваются у противника, а люди у нас ещё в строю есть, — пишет другой Z-блогер „Вольт". — Я сгладил — это был очень грубый крик души».

Ещё одно косвенное подтверждение высоких российских потерь — информация главы секретариата украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко. По его данным, Украина получила от россиян более 50 тысяч запросов о пропавших без вести — «и это только те, которые не боятся обращаться к нам».

Война на истощение

Но большие потери несут и украинские войска, и с пополнением армии и комплектованием новых подразделений у них тоже далеко не всё гладко. В условиях, когда российская армия обладает численным превосходством на главных направлениях и ресурсами для поддержания темпов наступления, соотношение численности потерь не имеет решающего влияния на исход отдельных сражений.

В целом расчёт обеих воюющих сторон понятен: российское командование ожидает, что ВСУ истощат свои силы в обороне и фронт рухнет; командование ВСУ рассчитывает, что наступающие исчерпают резервы и завязнут, после чего для него откроется окно возможностей.

Чей расчёт окажется верным, сказать трудно. На любой войне есть индикаторы того, что ситуация на фронтах выходит из-под контроля руководства одной из сторон:

- открытое неповиновение властям и военному командованию, обретающее массовый характер;

- массовое дезертирство и оставление боевых позиций;

- обвал фронта, то есть прорыв противника на несколько десятков километров в ширину и глубину, сдача крупных городов;

- крах военного производства и нарушение снабжения, ставящие подразделения на передовой на грань выживания;

- единовременные безвозвратные потери (в том числе в результате попадания в плен), исчисляемые тысячами человек;

- потеря контроля над воздушным пространством, что даёт противнику возможность безнаказанно наносить массированные авиаудары по тыловым объектам.

Всё это может стать следствием недостатка материальных и людских ресурсов для продолжения боевых действий, общей усталости населения от войны, депрессии и потери веры в победу на фоне хронических неудач на поле боя и огромных потерь, слабости власти и некомпетентности командования, а также многих других факторов.

На данный момент таких признаков «начала конца» нет, но тревожные звонки звучат с обеих сторон.

Прежде всего это касается падения дисциплины и боевого духа. Показателен случай с дезертирством военнослужащих из 155-й механизированной бригады ВСУ, есть и другие сообщения о случаях самовольного оставления части и отказа выполнять приказы командования. Аналогичная информация периодически поступает и с российской стороны, хотя массового характера подобные случаи пока не носят.

К концу третьего года войны всё заметнее становится дефицит военной техники.

«С каждым днем на фронтовых дорогах становится все больше бывшего гражданского транспорта, выполняющего не только функции снабжения, но уже и непосредственно участвующего в бою, — пишет российский телеграм-канал „Военный осведомитель". — Из-за полного отсутствия бронирования данные автомобили оказываются фактически одноразовыми при прямом попадании дрона противника или подрыве на мине».

Российская армия испытывает острую нехватку не только бронемобилей, но и танков, артиллерии, средств ПВО, укомплектованность многих подразделений техникой далека от штатной. Москва вынуждена закупать вооружения у своих немногочисленных союзников — например, недавно на фронте появилась северокорейская 170-мм самоходная установка M1989 Koksan.

У Украины, зависящей от западных военных поставок, положение не лучше. Президент Владимир Зеленский не раз жаловался на недостаточное оснащение оружием и техникой уже сформированных подразделений. Но особую тревогу вызывает неопределённость, связанная со сменой администрации США и противоречивыми сигналами, которые посылает команда Дональда Трампа.

И наконец, с защитой неба у обеих сторон тоже всё не гладко. Функционал украинской ПВО сильно завязан на западное снабжение, без достаточного количества противоракет ВСУ не смогут отражать атаки с воздуха, а следовательно, и продолжать войну.

И даже с имеющимися системами Украина время от времени пропускает болезненные удары российских ракет и беспилотников.

Но и Россия стала пропускать такие удары всё чаще и чаще. В ночь на 14 января сразу 12 регионов России подверглись ударам ракет и беспилотников — атака стала самой массированной с 1 сентября 2024 года. Всего с начала года украинские войска уже по меньшей мере 12 раз атаковали дронами российские предприятия, связанные с нефтепереработкой. По состоянию на вечер пятницы, 17 января, продолжали гореть нефтебазы в Энгельсе под Саратовом и в Лискинском районе Воронежской области.