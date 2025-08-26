Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО) (3)

Редакция PRESS 26 августа, 2025 20:54

Важно 3 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Она отметила, что этого удалось добиться в результате основательной дипломатической работы и давления на Россию, которые латвийские учреждения осуществляли в тесном сотрудничестве между собой.

Как сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации Минблага Эгилс Зариньш, в настоящее время Государственное агентство социального страхования (ГАСС) ждет от России обновленных списков получателей пенсий, чтобы Латвия могла начать выплату пенсий.

О возможных сроках выплаты ГАСС проинформирует после получения списков.

В Минфине агентству ЛЕТА подтвердили, что средства в Госказну поступили в понедельник днем.

Как сообщалось, Россия задерживала выплату пенсий проживающим в Латвии пенсионерам в полном объеме, утверждая, что переводу денег препятствуют санкции. Министерство благосостояния ранее подчеркивало, что для получения денежного перевода со стороны Латвии никаких практических препятствий нет и социальные платежи санкциям не подвергаются.

Российские пенсии проживающим в Латвии пенсионерам выплачивает ГАСС в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года через ГАСС российские пенсии были выплачены 9700 лицам в объеме около 3,5 млн евро, сообщили в ГАСС.

Социальную помощь российским пенсионерам, не получившим пенсию, оказывали латвийские самоуправления. Например, в Риге на эти цели могло быть израсходовано примерно 30 000 евро в месяц, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА на основании информации, предоставленной Рижской думой.

Согласно информации самоуправления, одному пенсионеру в среднем выплачивалось 250 евро в виде пособия. Пенсионерам был присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица и предоставлено пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода, жилищное пособие, а некоторым также пособие по здравоохранению.

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три (3)

Важно 21:49

Важно 3 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы (3)

Важно 21:48

Важно 3 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России (3)

Мир 21:47

Мир 3 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете (3)

Важно 21:47

Важно 3 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию? (3)

Важно 21:09

Важно 3 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID) (3)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 3 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

