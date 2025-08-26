Она отметила, что этого удалось добиться в результате основательной дипломатической работы и давления на Россию, которые латвийские учреждения осуществляли в тесном сотрудничестве между собой.

Как сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации Минблага Эгилс Зариньш, в настоящее время Государственное агентство социального страхования (ГАСС) ждет от России обновленных списков получателей пенсий, чтобы Латвия могла начать выплату пенсий.

О возможных сроках выплаты ГАСС проинформирует после получения списков.

В Минфине агентству ЛЕТА подтвердили, что средства в Госказну поступили в понедельник днем.

Как сообщалось, Россия задерживала выплату пенсий проживающим в Латвии пенсионерам в полном объеме, утверждая, что переводу денег препятствуют санкции. Министерство благосостояния ранее подчеркивало, что для получения денежного перевода со стороны Латвии никаких практических препятствий нет и социальные платежи санкциям не подвергаются.

Российские пенсии проживающим в Латвии пенсионерам выплачивает ГАСС в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года через ГАСС российские пенсии были выплачены 9700 лицам в объеме около 3,5 млн евро, сообщили в ГАСС.

Социальную помощь российским пенсионерам, не получившим пенсию, оказывали латвийские самоуправления. Например, в Риге на эти цели могло быть израсходовано примерно 30 000 евро в месяц, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА на основании информации, предоставленной Рижской думой.

Согласно информации самоуправления, одному пенсионеру в среднем выплачивалось 250 евро в виде пособия. Пенсионерам был присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица и предоставлено пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода, жилищное пособие, а некоторым также пособие по здравоохранению.