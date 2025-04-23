«Россия останется нашим соседом»: ЛПРОН не поддерживает отказ от русского в средней школе

Как заявил директор Сигулдской государственной гимназии и президент Латвийской ассоциации руководителей образования (LIVA) Рудольф Калванс, с точки зрения национального самосознания отказ от изучения русского языка - это правильное решение, но руководству школ придется столкнуться с многими осложнениями.

По словам Ванаги, профсоюз ставит своей целью предоставить каждому школьнику возможность изучать несколько иностранных языков. "Английский - это классика, он обязателен для всех. Но было бы здорово, если бы можно было изучать хотя бы несколько языков стран ЕС".

Ванага также отмечает, что этот призыв трудно реализовать на практике из-за нехватки преподавателей иностранных языков. "Мы знаем, что Министерство образования и науки (МОН) пытается наладить контакты с зарубежными посольствами, с гражданами европейских стран, проживающими в Латвии. Но даже на уровне основного образования этого недостаточно", - говорит Ванага.

Глава профсоюза призывает оценить возможность сохранения русского языка в качестве одного из языков, доступных для изучения в школах.

"Мы предлагаем, учитывая геополитическую ситуацию, не лишать молодежь возможностей изучать иностранный язык. Мы за то, чтобы знание каждого иностранного языка воспринималось как преимущество, определенное богатство", - говорит она. Россия останется нашим соседом, напомнила Ванага.

"Конечно, английский язык необходим, но есть страны бывшего Советского Союза, где русский язык охотно используется для общения", - отмечает Ванага и высказывает мнение, что было бы важно узнать мнение работодателей - какой язык доминирует в сотрудничестве с такими странами, как Армения, Грузия, Казахстан и Таджикистан. "Здесь важно выявить реальную практику", - добавила она.