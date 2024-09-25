Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Россия не сможет успешно атаковать НАТО в долгосрочной перспективе: Кажоциньш о гибридной войне

TV24 25 сентября, 2024 14:40

Новости Латвии 0 комментариев

В программе телеканала TV24 «Клуб национальных интересов» эксперт по геополитике Янис Кажоциньш анализирует тактику гибридной войны России и ответ НАТО на эти угрозы. В ходе дискуссии Кажоциньш, ссылаясь на прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, отметил, что НАТО уже разработала механизмы реагирования на ситуации гибридной войны.

«В случае гибридной войны может быть задействована реакция НАТО, согласно статье 5», - поясняет Кажоциньш, отмечая, что страны-члены Альянса должны быть готовы не только к традиционным военным конфликтам, но и к таким угрозам, как диверсии и терроризм. Он подчеркивает, что в настоящее время Россия активно использует тактику гибридной войны, включая саботаж инфраструктуры и убийства политических диссидентов.

Один из последних примеров - диверсия на газопроводах Финляндии и Эстонии. «Подводные газопроводы были перебиты», - говорит Кажоциньш, обращая внимание на угрозу гибридной войны и в Балтийском регионе. Он напоминает, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для устрашения западных стран, часто организуя нападения на диссидентов за рубежом. В качестве примера можно привести убийство в Берлине грузинского диссидента и врага Кремля, совершенное сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым.

«Путин дает сигнал своим подчиненным: вы можете спокойно идти и бомбить, стрелять в западных странах, а мы вас вернем», - объясняет Кажоциньш.

Это создает опасный прецедент, что российский режим готов защищать своих агентов, даже если они будут захвачены в других странах. Он также критикует западные страны за беспринципность в вопросе возвращения этих людей на свободу, что представляет угрозу для глобальной безопасности.

Кажоциньш подчеркивает, что угроза гибридной войны требует от Латвии укрепления системы безопасности, особенно структур внутренних дел, которым в последние годы не уделялось должного внимания.

«Наша первая линия обороны - это структуры Министерства внутренних дел, и очень похвально, что премьер-министр ставит безопасность на первое место», - говорит Кажоциньш. - Национальные вооруженные силы хорошо финансируются, но для обеспечения внутренней безопасности страны от угроз гибридной войны необходимо укрепить систему внутренних дел».

В целом Кажоциньш призывает к бдительности и готовности реагировать на российские методы гибридной войны, которые, скорее всего, сохранятся и в долгосрочной перспективе.

«Россия не сможет успешно атаковать НАТО в долгосрочной перспективе, даже если бы захотела», - считает он, но напоминает, что тактика терроризма и саботажа уже активно используется.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 81 реакций
Комментарии (0) 81 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать
Загрузка

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать