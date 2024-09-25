Россия не сможет успешно атаковать НАТО в долгосрочной перспективе: Кажоциньш о гибридной войне

«В случае гибридной войны может быть задействована реакция НАТО, согласно статье 5», - поясняет Кажоциньш, отмечая, что страны-члены Альянса должны быть готовы не только к традиционным военным конфликтам, но и к таким угрозам, как диверсии и терроризм. Он подчеркивает, что в настоящее время Россия активно использует тактику гибридной войны, включая саботаж инфраструктуры и убийства политических диссидентов.

Один из последних примеров - диверсия на газопроводах Финляндии и Эстонии. «Подводные газопроводы были перебиты», - говорит Кажоциньш, обращая внимание на угрозу гибридной войны и в Балтийском регионе. Он напоминает, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для устрашения западных стран, часто организуя нападения на диссидентов за рубежом. В качестве примера можно привести убийство в Берлине грузинского диссидента и врага Кремля, совершенное сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым.

«Путин дает сигнал своим подчиненным: вы можете спокойно идти и бомбить, стрелять в западных странах, а мы вас вернем», - объясняет Кажоциньш.

Это создает опасный прецедент, что российский режим готов защищать своих агентов, даже если они будут захвачены в других странах. Он также критикует западные страны за беспринципность в вопросе возвращения этих людей на свободу, что представляет угрозу для глобальной безопасности.

Кажоциньш подчеркивает, что угроза гибридной войны требует от Латвии укрепления системы безопасности, особенно структур внутренних дел, которым в последние годы не уделялось должного внимания.

«Наша первая линия обороны - это структуры Министерства внутренних дел, и очень похвально, что премьер-министр ставит безопасность на первое место», - говорит Кажоциньш. - Национальные вооруженные силы хорошо финансируются, но для обеспечения внутренней безопасности страны от угроз гибридной войны необходимо укрепить систему внутренних дел».

В целом Кажоциньш призывает к бдительности и готовности реагировать на российские методы гибридной войны, которые, скорее всего, сохранятся и в долгосрочной перспективе.

«Россия не сможет успешно атаковать НАТО в долгосрочной перспективе, даже если бы захотела», - считает он, но напоминает, что тактика терроризма и саботажа уже активно используется.