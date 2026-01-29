Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Россия не позволит Лукашенко сблизиться с Европой: спецслужбы

© LETA 29 января, 2026 08:10

Мир 0 комментариев

В настоящее время Россия не имеет прямого влияния на внутреннюю политику режима Александра Лукашенко, но обе стороны не хотят допустить внутриполитическую нестабильность, подобную протестам 2020 года, которые Россия рассматривает как угрозу своим интересам, — так оценило Бюро по защите Сатверсме  (БЗС) в своем годовом отчете о деятельности за 2025 год, опубликованном в понедельник.

В то же время, по данным БЗС, весьма вероятно, что Россия будет препятствовать усилиям режима Лукашенко по восстановлению отношений с европейскими странами, если это не будет выгодно Москве.

Информация БЗС свидетельствует о том, что Россия становится все более чувствительной даже к минимальным попыткам белорусского режима проводить более независимую политику, несмотря на растущее влияние России в Белорусии и ее ярко выраженный пророссийский курс.

По мнению России, возвращение Белоруссии к экономическому сотрудничеству с европейскими странами будет способствовать многовекторной внешней политике режима Лукашенко и автоматическому снижению влияния России на Белоруссию.

В свою очередь, потенциальная смена режима Лукашенко, не согласованная напрямую с Москвой, будет воспринята как угроза России и ее интересам в Белоруссии, считает БЗС.

По мнению БЗС, весьма вероятно, что Белоруссия будет играть все более важную роль в достижении не только военных, но и военно-промышленных целей России, если Россия будет проводить агрессивную внешнюю политику в отношении западных стран.

Война в Украине подтверждает, что в случае военного конфликта гражданская экономика Белоруссия также будет в полной мере служить военным интересам России. Практически наверняка с точки зрения режима Лукашенко оказание военно-промышленной помощи является наилучшим способом поддержки России в войне с Украиной, поскольку Белоруссии не придется напрямую вступать в боевые действия, а режим получит экономические и финансовые выгоды, отметили в БЗС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Важно

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль
Важно

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии
Важно

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Читать

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Новости Латвии 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Читать

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Мир 10:53

Мир 0 комментариев

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Читать

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

История и культура 10:46

История и культура 0 комментариев

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Читать

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

Читать