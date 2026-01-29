Россия не позволит Лукашенко сблизиться с Европой: спецслужбы

В то же время, по данным БЗС, весьма вероятно, что Россия будет препятствовать усилиям режима Лукашенко по восстановлению отношений с европейскими странами, если это не будет выгодно Москве.

Информация БЗС свидетельствует о том, что Россия становится все более чувствительной даже к минимальным попыткам белорусского режима проводить более независимую политику, несмотря на растущее влияние России в Белорусии и ее ярко выраженный пророссийский курс.

По мнению России, возвращение Белоруссии к экономическому сотрудничеству с европейскими странами будет способствовать многовекторной внешней политике режима Лукашенко и автоматическому снижению влияния России на Белоруссию.

В свою очередь, потенциальная смена режима Лукашенко, не согласованная напрямую с Москвой, будет воспринята как угроза России и ее интересам в Белоруссии, считает БЗС.

По мнению БЗС, весьма вероятно, что Белоруссия будет играть все более важную роль в достижении не только военных, но и военно-промышленных целей России, если Россия будет проводить агрессивную внешнюю политику в отношении западных стран.

Война в Украине подтверждает, что в случае военного конфликта гражданская экономика Белоруссия также будет в полной мере служить военным интересам России. Практически наверняка с точки зрения режима Лукашенко оказание военно-промышленной помощи является наилучшим способом поддержки России в войне с Украиной, поскольку Белоруссии не придется напрямую вступать в боевые действия, а режим получит экономические и финансовые выгоды, отметили в БЗС.