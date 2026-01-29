Приватизационные сертификаты ещё в цене: что с ними можно сделать?

Оказалось, у жителей еще остались государственные ценные бумаги – сертификаты, которые они не использовали при приватизации жилья или другой недвижимости. Можно ли на них что-то купить? Или куда-то вложить? Или продать, наконец?

Закон «О завершении приватизации государственного и муниципального имущества и использования приватизационных сертификатов» регулирует порядок использования сохранившихся у населения этих ценных бумаг. К концу 2022 года у населения насчитывалось около 55 тысяч сертификатов.

В Министерстве экономики ЛР пояснили, что самые активные и крупные процессы, где применяются сертификаты, – это плановая приватизация жилых домов и квартир, а также другой недвижимости. Также их используют в операциях с выкупом земли.

Если эти предложения неактуальны для жителей, то сертификаты можно продать любому другому заинтересованному лицу, используя официальных посредников. Человек может получить за сертификаты какие-то деньги – согласно их рыночной цене.

В период с 1 января по 30 сентября 2027 года получатели сертификатов и их наследники могут погасить свои неиспользованные сертификаты. Но только то число сертификатов, которое государство присваивало одному лицу.

Номинальная стоимость одного сертификата - 39,84 евро. Но в среднем их продают по цене ниже 28 евро. Список лицензированных фирм, имеющих право торговать этими ценными бумагами, доступен на сайте Минэкономики ЛР...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА