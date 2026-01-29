Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приватизационные сертификаты ещё в цене: что с ними можно сделать?

29 января, 2026

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня еще осталось 20 сертификатов, которые я не использовал на приватизацию квартиры. Что с ними делать? Имеют ли они какую-то ценность?

Оказалось, у жителей еще остались государственные ценные бумаги – сертификаты, которые они не использовали при приватизации жилья или другой недвижимости. Можно ли на них что-то купить? Или куда-то вложить? Или продать, наконец?

Закон «О завершении приватизации государственного и муниципального имущества и использования приватизационных сертификатов» регулирует порядок использования сохранившихся у населения этих ценных бумаг. К концу 2022 года у населения насчитывалось около 55 тысяч сертификатов.

В Министерстве экономики ЛР пояснили, что самые активные и крупные процессы, где применяются сертификаты, – это плановая приватизация жилых домов и квартир, а также другой недвижимости. Также их используют в операциях с выкупом земли.

Если эти предложения неактуальны для жителей, то сертификаты можно продать любому другому заинтересованному лицу, используя официальных посредников. Человек может получить за сертификаты какие-то деньги – согласно их рыночной цене.

В период с 1 января по 30 сентября 2027 года получатели сертификатов и их наследники могут погасить свои неиспользованные сертификаты. Но только то число сертификатов, которое государство присваивало одному лицу.

Номинальная стоимость одного сертификата - 39,84 евро. Но в среднем их продают по цене ниже 28 евро. Список лицензированных фирм, имеющих право торговать этими ценными бумагами, доступен на сайте Минэкономики ЛР...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети
«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии
Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль
Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

11:07

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Загрузка

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

11:04

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

11:03

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

10:53

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

10:53

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

10:46

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

10:45

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

