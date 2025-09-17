Россия начала массированные удары по железным дорогам Украины

Перцовский отметил, что российская армия с июля регулярно наносит удары по ключевым железнодорожным узлам. Под прицелом оказываются станции Лозовая, Синельниково, Казатин и другие. Атаки затрагивают не только пути, но и подстанции, депо и вокзалы. Несмотря на это, «Укрзализныця» не отменяет рейсы, ограничиваясь корректировкой расписания.

В то же время украинские военные также с конца июля бьют по российской железнодорожной инфраструктуре. Под атаки дронов попадали объекты в Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях, что неоднократно вызывало задержки пассажирских поездов. Так, 3 сентября в Ростовской области движение 26 составов было приостановлено из-за падения обломков дронов в районе станции Кутейниково. В августе фиксировались атаки на станции Петров Вал и Сергеевка, каждая из которых приводила к массовым задержкам.